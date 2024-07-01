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НОВОСТИ

Вьетнам снижает НДС до 8% до конца года

Правительство 30 июня издало декрет, регулирующий снижение налога на добавленную стоимость (НДС) на товары и услуги с 1 июля по 31 декабря в соответствии с резолюцией 142/2024/QH15, принятой Национальным собранием 29 июня.

 

Снижение НДС с 10% до 8%, которое было введено в действие с 2022 года, не распространяется на такие услуги и продукты, как телекоммуникации, финансы, банковское дело, безопасность, страхование, операции с недвижимостью, коксохимическая продукция, а также товары и услуги, облагаемые специальным налогом на потребление. Она последовательно применяется в импорте, экспорте, производстве и торговле.

Указ также определяет порядок и процедуры реализации налоговой льготы.

Также с 1 июля до конца года будут снижены некоторые сборы и платежи, чтобы устранить узкие места для предприятий и стимулировать их деловую активность, говорится в циркуляре Министерства финансов.

Соответственно, на 50% будут снижены сборы за создание и деятельность банков и небанковских кредитных организаций, выдачу удостоверений личности гражданина, регистрацию защиты интеллектуальной собственности, экспертизу и утверждение проектов по предотвращению и тушению пожаров, использование железнодорожной инфраструктуры и др.

Снижение на 10-30% касается сборов за выдачу лицензий и разрешений на эксплуатацию гражданской авиации, разрешений на въезд и выезд в запретные зоны аэропортов, а также таможенных сборов за посадку иностранных рейсов во Вьетнаме.

В то же время для индустрии ценных бумаг предусмотрено 50-процентное сокращение большинства сборов и платежей, за исключением лицензионных сборов для специалистов по ценным бумагам и сборов за надзор за деятельностью по ценным бумагам.

Это уже четвертый раз, когда министерство вводит снижение сборов на 10-50%, что, по оценкам, окажет влияние на бюджет в размере около 700 млрд донгов (29,1 млн долларов США).

ВИА/ИЖВ

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