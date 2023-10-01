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Вьетнам решительно устраняет давление на цели экономического роста
По словам Чана Куока Фуонга, мировая экономика полна рисков, внутренних трудностей и проблем, из-за чего рост ВВП Вьетнама будет низким и составит 3,72% в первой половине 2023 года, что ниже целевого показателя правительства, указанного в резолюции 01/NQ-CP, по этой ситуации основные задачи и решения заключаются в реализации плана социально-экономического развития, сметы государственного бюджета и улучшения деловой среды, повышения конкурентоспособности страны до 2023 года.
Таким образом, задача достижения целевого показателя роста, установленного на 2023 год, является очень сложной. Расчет показывает, что если рост не достигнет целевого показателя, это повлияет на реализацию плана социально-экономического развития №5 на 2021-2025 годы, на стратегию №10 на 2021-2025 годы может повлиять даже больше, чем на цели на 2030-2045 годы, предложенные резолюцией XIII съезда партии.
Чтобы достичь темпов роста в 6,5% в 2023 году, Вьетнаму необходимо вырасти примерно на 9% в третьем и четвертом кварталах, причем факторы, влияющие на экономический рост в 2023 году, носят объективный характер.В частности, промышленный сектор, основной сектор вьетнамской экономики, является наиболее пострадавшим сектором, поскольку большинство крупных предприятий в обрабатывающем секторе и секторах обработки электроники в значительной степени полагаются на до 60%.
Заместитель министра планирования и инвестиций заявил, что в сложных условиях сельскохозяйственный сектор продолжает оставаться очень важной опорой с очень хорошим ростом, не говоря уже о сильном восстановлении сектора туристических услуг. Эти две области оказали значительную поддержку промышленному сектору в общей структуре роста ВВП.
Он подчеркнул необходимость дальнейшего продвижения драйверов роста, в том числе: потребления, инвестиций, экспорта; поддерживать макроэкономическую стабильность, контролировать инфляцию и обеспечивать основную сбалансированность экономики; обеспечить социальную защиту и поддержку работников в последние месяцы года.
В частности, необходимо сосредоточиться на радикальной реализации решений по содействию освоению государственного инвестиционного капитала и программе социально-экономического восстановления и развития; активно ускорять реализацию ключевых, национально значимых, межрегиональных и крупных городских инфраструктурных проектов. Необходимо, чтобы министерства и филиалы на местах оперативно и эффективно решали юридические трудности и проблемы, уделяя особое внимание немедленному устранению основных узких мест, особенно в государственной инвестиционной деятельности, таких как: работа по подготовке проектов, расчистка территории.
Он также подчеркнул, что Вьетнаму необходимо продолжать внимательно следить и прогнозировать международную экономическую, финансовую и валютную ситуацию, чтобы иметь своевременные планы реагирования; дальнейшее повышение эффективности координации политики, особенно между денежно-кредитной политикой, налогово-бюджетной политикой и другими макрополитиками, для поддержания макроэкономической стабильности, контроля над инфляцией и обеспечения основного баланса экономики и поддержки роста.
Кроме того, необходимо реформировать институты, создавать новые политические пространства для экономического развития, сокращать и упрощать административные процедуры, а также урезать условия для бизнеса. Министерства и отрасли должны срочно дать рекомендации и представить компетентным органам власти принять конкретные, компетентные правила для институционализации политики защиты чиновников, которые смеют думать, смеют делать и смеют брать на себя ответственность за общее благо.
Постановление Правительства № 105/NQ-CP также конкретизирует и частично устраняет трудности для стимулирования роста, повышения дисциплины, усиления административной реформы, целью которой является улучшение инвестиционной среды для бизнеса.