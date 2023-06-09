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НОВОСТИ

Вьетнам решительно против, требует Тайваня (Китай) отменить незаконную деятельность в Бабине

Вьетнам решительно выступает против и просит Тайвань (Китай) прекратить вышеуказанную незаконную деятельность и не повторять подобных нарушений в будущем
  Официальный представитель Министерства иностранных дел Вьетнама Фам Тху Ханг. Фото: ВИA  
8 июня, отвечая на вопрос журналиста о реакции Вьетнама на тот факт, что 7 июня Тайвань (Китай) провел учения с боевой стрельбой в водах вокруг острова Бабиня, архипелаг Чыонгша Вьетнама, официальный представитель МИД Вьетнама Фам Тху Ханг заявила:

«Вьетнам имеет полное юридическое основание и исторические доказательства, подтверждающие его суверенитет над островами Чыонгша (Спратли). Проведение Тайваня (Китай) учения с боевой стрельбой в водах вокруг Бабиня Вьетнама серьезно нарушило суверенитет Вьетнама над этим архипелагом, угрожает миру, стабильности, безопасности и безопасности судоходства, вызывает напряженность и осложняет дальнейшую ситуацию в Восточном море.

Вьетнам решительно выступает против и просит Тайвань (Китай) прекратить вышеуказанную незаконную деятельность и не повторять подобных нарушений в будущем».

ВИА/ИЖВ

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