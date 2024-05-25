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Вьетнам решительно осуждает преступление геноцида

Вьетнам решительно осуждает преступление геноцида и предпринял ряд конкретных усилий и значимых действий, чтобы положить конец этому преступлению и наказать преступников, совершивших геноцид, заявил 23 мая постоянный представитель Вьетнама при Организации Объединенных Наций (ООН) посол Данг Хоанг Жанг.
  Посол Данг Хоанг Жанг, постоянный представитель Вьетнама при Организации Объединенных Наций. Фото: ВИА  
Выступая на заседании Генеральной Ассамблеи ООН (ГА ООН), посвященном культуре мира, Данг Хоанг Жанг сказал, что эти усилия и действия обусловлены политикой Вьетнама, всегда уважающего ценность человеческой жизни, его приверженностью защите людей и его последовательной позицией по соблюдению Устава ООН и международного права.

По его словам, как государство-участник Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, Вьетнам серьезно выполнил свои национальные обязательства по конвенции и международные обязательства в этой области.

Роль Вьетнама в качестве председателя Рабочей группы Совета Безопасности ООН по международным судам в 2020-2021 годах, его поддержка деятельности Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов и единогласное принятие резолюции Генеральной Ассамблеи ООН «Международный день памяти и достоинства жертв преступления геноцида и предотвращения этого преступления» совместно с другими странами - вот несколько конкретных примеров позиции и вклада страны за прошедшее время, подчеркнул дипломат.

Посол также подчеркнул, что, поскольку мир, стабильность и развитие являются предпосылками для искоренения геноцида в корне, укрепление диалога, примирения и национального единства в связанных странах должно быть главным приоритетом.

Вьетнам считает, что Генеральная ассамблея ООН является наиболее подходящим форумом для продвижения консенсуса и солидарности между странами в борьбе с геноцидом и другими тяжкими преступлениями, добавил Данг Хоанг Жанг.

В рамках этого заседания Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, авторами которой выступили Германия и Руанда, объявляющую 11 июля Международным днем памяти жертв Геноцида 1995 года в Сребренице, Босния и Герцеговина.

ИЖВ/ВИА

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