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Вьетнам решительно осуждает преступление геноцида
По его словам, как государство-участник Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, Вьетнам серьезно выполнил свои национальные обязательства по конвенции и международные обязательства в этой области.
Роль Вьетнама в качестве председателя Рабочей группы Совета Безопасности ООН по международным судам в 2020-2021 годах, его поддержка деятельности Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов и единогласное принятие резолюции Генеральной Ассамблеи ООН «Международный день памяти и достоинства жертв преступления геноцида и предотвращения этого преступления» совместно с другими странами - вот несколько конкретных примеров позиции и вклада страны за прошедшее время, подчеркнул дипломат.
Посол также подчеркнул, что, поскольку мир, стабильность и развитие являются предпосылками для искоренения геноцида в корне, укрепление диалога, примирения и национального единства в связанных странах должно быть главным приоритетом.
Вьетнам считает, что Генеральная ассамблея ООН является наиболее подходящим форумом для продвижения консенсуса и солидарности между странами в борьбе с геноцидом и другими тяжкими преступлениями, добавил Данг Хоанг Жанг.
В рамках этого заседания Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, авторами которой выступили Германия и Руанда, объявляющую 11 июля Международным днем памяти жертв Геноцида 1995 года в Сребренице, Босния и Герцеговина.