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НОВОСТИ

Вьетнам решительно выступает против учений с боевой стрельбой Тайваня (Китай) в Бабине

31 марта, отвечая на вопрос корреспондента о реакции Вьетнама на объявление Тайваня (Китай) о проведении учений с боевой стрельбой в водах вокруг Бабиня вьетнамского архипелага Чыонгша, заместитель официального представителя Министерства иностранных дел Вьетнама Фам Тху Ханг заявила:
  Заместитель официального представителя МИД Вьетнама Фам Тху Ханг. Фото: ВИА  
31 марта, отвечая на вопрос корреспондента о реакции Вьетнама на объявление Тайваня (Китай) о проведении учений с боевой стрельбой в водах вокруг Бабиня вьетнамского архипелага Чыонгша, заместитель официального представителя Министерства иностранных дел Вьетнама Фам Тху Ханг заявила:

«Как неоднократно подтверждалось, тот факт, что Тайвань (Китай) провел учения с боевой стрельбой в водах вокруг Бабиня вьетнамского архипелага Чыонгша, является серьезным нарушением территориального суверенитета Вьетнама в отношении этого архипелага, угрожает миру, стабильности и безопасности в море, осложняет ситуацию в Восточном море.

Вьетнам решительно выступает против этой незаконной деятельности и требует, чтобы Тайвань (Китай) отменил вышеуказанную незаконную деятельность, не повторял подобные нарушения».

ИЖВ/ВИА

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