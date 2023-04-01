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Вьетнам решительно выступает против учений с боевой стрельбой Тайваня (Китай) в Бабине
«Как неоднократно подтверждалось, тот факт, что Тайвань (Китай) провел учения с боевой стрельбой в водах вокруг Бабиня вьетнамского архипелага Чыонгша, является серьезным нарушением территориального суверенитета Вьетнама в отношении этого архипелага, угрожает миру, стабильности и безопасности в море, осложняет ситуацию в Восточном море.
Вьетнам решительно выступает против этой незаконной деятельности и требует, чтобы Тайвань (Китай) отменил вышеуказанную незаконную деятельность, не повторял подобные нарушения».