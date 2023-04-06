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Вьетнам решил объединить усилия для решения вызовов в бассейне реки Меконг
В интервью, предоставленном Вьетнамскому информационному агентству (ВИА), заместитель министра иностранных дел До Хунг Вьет сказал, что премьер-министр выступил на саммите с важными, глубокими посланиями, подтвердив твердую приверженность Вьетнама Соглашению о Меконге 1995 года и призвав страны полностью соблюдать документ, а также правила, касающиеся к использованию водных ресурсов.
Глава правительства также подчеркнул комплексный подход, который ставит людей в центр и субъект в эксплуатации водных ресурсов, защищает законные права и интересы людей, повышает их адаптивность к изменениям в реке, наряду с экстремальными погодными явлениями, наводнениями, засухами и трансграничными преступлениями.
Премьер-министр Тьинь предложил конкретные мероприятия по сотрудничеству, такие как расширение обмена данными и объединение усилий в исследованиях, реагировании на изменение климата, устойчивом развитии водных путей, борьбе с трансграничной преступностью, создании «зеленой» экономики и экономики замкнутого цикла, подключении к электросетям и развитии энергетики.
Он также призвал страны-партнеры, особенно страны, расположенные выше по течению, и партнеров по развитию, сотрудничать и активизировать свою поддержку комиссии в плане знаний, опыта, финансов и ресурсов, помогая ей выполнять задачи и обеспечивать устойчивое развитие реки и ее бассейна.
Страны Нижнего течения Меконга (Вьетнам, Лаос, Камбоджа и Таиланд) осуществляют различные социально-экономические мероприятия, которые влияют на эксплуатацию, сказал До Хунг Вьет, сославшись на прогноз экспертов о том, что к 2040 году намыв почвы дельты Меконга сократится более чем в 9 раз по сравнению с нынешним и почти в 30 раз по сравнению с предыдущим годом. на 15 лет назад.
Угроза еще более усугубляется крайне негативными последствиями изменения климата, которые вызывают экстремальные погодные явления, наводнения, засухи и повышение уровня моря, что приводит к проникновению соленой воды, и негативно сказывается на дельте Меконга, а также на водной и продовольственной безопасности в регионе.
До Хунг Вьет сказал, что многие другие делегаты разделяют идеи премьер-министра, добавив, что страны-участницы также разделяют необходимость укрепления сотрудничества и разработки общих планов и проектов для обеспечения устойчивого развития бассейна.