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Вьетнам реализует циркулярную экономику, разработав национальный план действий до 2035 года
Центральное место в этом плане занимает концепция создания устойчивой системы производства и потребления, которая оптимизирует использование природных ресурсов при максимальном повторном использовании материалов. Минимизируя образование отходов и снижая негативное воздействие на окружающую среду, Вьетнам будет продвигать надежные модели экономики замкнутого цикла в производстве и торговле.
План также направлен на стимулирование инноваций, повышение производительности труда, поощрение «зеленых» практик, формирование культуры устойчивого развития, создание «зеленых» рабочих мест и развитие новых цепочек создания стоимости в рамках циркулярной экономики.
В период до 2030 года Вьетнам намерен сократить добычу и использование невозобновляемых и водных ресурсов, одновременно повышая эффективность использования ресурсов, материалов и энергии.
План нацелен на достижение уровня эффективности использования земельных, водных и минеральных ресурсов, не уступающего ведущим странам АСЕАН. Ожидается, что мощность электростанций, работающих на биомассе и твердых отходах, достигнет 2 270 МВт, или 1,5% от общего объема производства электроэнергии в стране. Возобновляемые источники энергии должны составлять не менее 47% от общего объема первичной энергии, а потребление энергии в стране должно снизиться на 8-10%.
Цель программы - сбор и обработка 95% твердых бытовых отходов в городах и 80% в сельской местности, при этом менее 50% этих отходов должно направляться непосредственно на свалку.
К 2035 году Вьетнам планирует создать инклюзивную циркулярную экономику, сочетающую в себе инновации, высокую конкурентоспособность, экономическое процветание, экологическую устойчивость и социальное равенство. Цель - сделать страну ведущим центром инноваций в рамках Экономического сообщества АСЕАН (AEC), привлечь инвестиции и предоставить передовые технологии, оборудование и услуги, поддерживающие практику циркулярной экономики.
Одной из ключевых задач и решений, изложенных в плане, является повышение осведомленности, знаний, навыков и передового опыта в области циркулярной экономики. Будут проводиться информационные кампании и учебные курсы на всех уровнях образования, а также будет запущена платформа обмена информацией для поддержки внедрения моделей циркулярной экономики. Кроме того, будут доработаны правовые нормы и технические стандарты, чтобы облегчить интеграцию этих практик в различных секторах.
Министерству природных ресурсов и охраны окружающей среды было поручено совместно с министерствами, ведомствами министерского уровня и властями провинций разработать политику и рамочные рекомендации, которые лягут в основу внедрения циркулярной экономики.