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Вьетнам расширяет экосистему инноваций
Национальная инновационная экосистема продолжает расширяться и насчитывает 963 научно-технологических предприятия, 20 бирж науки и технологий и 37 инновационных центров в 26 из 34 провинций и городов страны.
В области цифровой трансформации доля услуг, оказываемых полностью в электронном формате, в мае достигла 50,2%. По оценкам, цифровая экономика в 2025 году обеспечила 14,02% ВВП страны, что эквивалентно примерно 72,1 млрд долларов США. Вьетнам также сохраняет позиции в группе мировых лидеров по телекоммуникационной инфраструктуре: скорость мобильного широкополосного интернета достигла 207,3 Мбит/с, а фиксированного широкополосного интернета - 287,33 Мбит/с; по обоим показателям страна занимает 11-е место в мире.
В настоящее время во Вьетнаме насчитывается 110,5 млн абонентов мобильного широкополосного интернета, включая 24,29 млн пользователей сети 5G, а также 25,62 млн абонентов фиксированного широкополосного доступа. Доходы от почтовых услуг в мае, по предварительным оценкам, составили 8,5 трлн донгов, увеличившись на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.
Май также ознаменовался рядом важных внешнеполитических мероприятий и крупных событий в сфере науки и технологий Вьетнама. Среди них особо выделяются Вьетнамско-индийский форум инноваций в Нью-Дели с участием Генерального секретаря, Президента государства То Лама; переговоры между министерством науки и технологий Вьетнама и министерством науки и технологий Шри-Ланки по вопросам сотрудничества в областях 6G, беспилотных летательных аппаратов и спутниковых технологий; а также третье заседание Руководящего комитета Правительства по развитию науки и технологий, инноваций, цифровой трансформации и реализации Проекта 06.