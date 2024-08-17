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Вьетнам расширяет цепочки поставок для устойчивого органического сельского хозяйства
Эксперты признали важность укрепления цепочек поставок для обеспечения устойчивого роста органического сельского хозяйства и повышения доходов фермеров.
Правительство Вьетнама продемонстрировало твердую приверженность развитию органического сельского хозяйства, приняв ряд мер, направленных на развитие этого сектора. В резолюции Центрального комитета партии № 19-NQ/TW от 2022 года о сельском хозяйстве, фермерах и сельских районах подчеркивается важность продвижения зеленого, органического и циркулярного сельского хозяйства.
Ранее, в 2018 году, правительство издало указ № 109/2018/ND-CP об органическом сельском хозяйстве, а затем решение № 885/QD-TTg в 2020 году, в котором изложен комплексный план развития органического сельского хозяйства с 2020 по 2030 год. Эти меры призваны привести органическое сельское хозяйство Вьетнама в соответствие с мировыми тенденциями.
Дао Тхань Ван, вице-председатель Вьетнамской ассоциации органического сельского хозяйства (VOAA), подчеркнул, что органическое земледелие - это глобальная тенденция: 191 страна и территория участвует в органической практике, из них 74 имеют специальные правила для органического производства. Во Вьетнаме традиционное органическое земледелие практикуется уже несколько веков, однако его масштабы по-прежнему ограничены.
По состоянию на конец 2023 года во Вьетнаме под органическое земледелие отведено около 495 000 гектаров, что составляет 4,3% от общей площади сельскохозяйственных угодий страны и 0,69% от общемировой площади органического земледелия.
Несмотря на скромные масштабы, Вьетнам успешно внедрил несколько эффективных моделей органического земледелия, которые значительно повысили репутацию вьетнамской сельскохозяйственной продукции.
По данным Департамента сельского хозяйства и развития сельских районов провинции Ламдонг, в провинции Центральное нагорье более 1500 гектаров земли сертифицированы для органического земледелия, из них 1308 гектаров соответствуют международным стандартам, а 270 гектаров - вьетнамским.
К концу 2023 года Ламдонг будет способствовать созданию 10 цепочек производства и потребления органической продукции, которые принесут местным фермерам более высокую прибыль по сравнению с традиционными методами ведения сельского хозяйства.
В то же время в южной провинции Биньзыонг под органическим земледелием занято 600 гектаров. Фам Ван Бонг, директор провинциального Департамента сельского хозяйства и развития сельских районов, сообщил, что в провинции реализуется план по разработке стратегии развития органического сельского хозяйства с 2020 по 2030 год, цель которого - сохранить сертифицированные площади органического земледелия к 2025 году.
Органическое сельское хозяйство не только обеспечивает более высокую экономическую отдачу, но и вооружает фермеров расширенными знаниями и навыками, стимулируя переход от традиционных методов к более безопасным и ответственным методам ведения хозяйства. Органическая продукция распространяется через супермаркеты, магазины экологически чистых сельскохозяйственных продуктов и экспортируется, эффективно удовлетворяя рыночный спрос.
Эксперты считают, что органическое сельское хозяйство соответствует политике реструктуризации сельского хозяйства Вьетнама, которая направлена на увеличение добавленной стоимости и устойчивое, экологически безопасное развитие. Такой подход также повышает глобальную конкурентоспособность вьетнамской сельскохозяйственной продукции.
Однако для достижения долгосрочного успеха в органическом земледелии необходимо тесное сотрудничество всех заинтересованных сторон в системе органического производства.
Ле Минь Линь, заместитель директора Национального центра сельскохозяйственной пропаганды, подчеркнул, что сотрудничество является ключом к развитию современного сельскохозяйственного сектора, в котором сбалансированы интересы всех участников. Органическое сельскохозяйственное производство в рамках цепочек может быть организовано через горизонтальные связи (фермер-фермер, кооператив-кооператив, предприятие-предприятие) или вертикальные связи (фермер-кооператив-предприятие). Эти связи необходимы для увеличения стоимости и обеспечения устойчивости как в растениеводческом, так и в животноводческом секторах.