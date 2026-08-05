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Вьетнам расширяет внедрение электронных виз для защиты граждан и иностранных туристов
Один из таких туристов, гражданин Китая Тан Чжэньчжун, рассказал, что перед поездкой для него было особенно важно найти официальный сайт для подачи заявления на электронную визу.
Во время рождественских праздников прошлого года ему пришлось почти два часа проходить иммиграционные формальности в международном аэропорту Таншоннят. Несмотря на длительное ожидание, все необходимые документы были подготовлены заранее, поэтому никаких затруднений при прохождении пограничного контроля не возникло.
Для создания максимально благоприятных условий для иностранных граждан Вьетнам в настоящее время выдаёт электронные визы гражданам всех стран и территорий мира. Весь процесс – от подачи заявления и оплаты консульского сбора до получения результата – осуществляется полностью в режиме онлайн. Владельцы электронных виз также могут въезжать в страну и покидать её через 83 международных пункта пропуска, сообщил начальник Иммиграционного управления Фам Данг Кхоа.
Удобство этой системы способствует постоянному росту числа пользователей. В 2025 году Вьетнам выдал иностранным гражданам более 4 миллионов электронных виз, что более чем на 30 % превышает показатель предыдущего года. Только за первые шесть месяцев 2026 года было одобрено почти 2,5 миллиона заявлений на e-visa, что почти на 30 % больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Наряду с дальнейшей либерализацией визовой политики в 2025 году Вьетнам принял более 22,8 миллиона иностранных туристов – это самый высокий показатель за всю историю страны. Вместе с тем рост популярности оформления электронных виз сопровождается появлением многочисленных мошеннических сайтов, представляющих угрозу хищения персональных данных и финансовых средств пользователей. Поэтому компетентные органы рекомендуют иностранным гражданам оформлять визы исключительно через официальные интернет-порталы Правительства Вьетнама.
Ловушки под названием «сверхсрочная виза»
Достаточно ввести в поисковой системе запрос «Vietnam e-visa», чтобы увидеть множество сайтов и страниц в социальных сетях, рекламирующих услуги «сверхсрочного оформления визы», «получения визы в течение дня» или «гарантированного получения визы». Однако далеко не каждый сайт, появляющийся в результатах поиска, является официальным государственным ресурсом.
До ввода Министерством общественной безопасности системы оформления электронных виз на доменах evisa.gov.vn и thithucdientu.gov.vn Иммиграционное управление неоднократно фиксировало случаи появления мошеннических сайтов, занимавших высокие позиции в поисковых системах и вводивших пользователей в заблуждение.
По словам сотрудника 5-го отдела Управления кибербезопасности и борьбы с преступлениями с использованием высоких технологий (A05) Нгуен Тиен Нама, злоумышленники создают сайты с интерфейсом, практически неотличимым от официальных государственных порталов, регистрируют доменные имена, схожие с подлинными, и размещают платную рекламу для привлечения пользователей. Чтобы вызвать доверие, они также предлагают такие услуги, как «мгновенная виза», «срочное оформление» или «гарантированное получение визы».
По данным Министерства общественной безопасности, ущерб от интернет-мошенничества во Вьетнаме в 2025 году превысил 8 триллионов донгов. Одной из наиболее распространённых схем остаётся создание поддельных сайтов и страниц, имитирующих государственные онлайн-сервисы.
Эксперты предупреждают, что при посещении подобных ресурсов пользователи могут стать жертвами кражи паспортных данных, персональной информации и платёжных реквизитов. Благодаря использованию искусственного интеллекта мошеннические сайты становятся всё более совершенными, поэтому распознать их визуально становится значительно сложнее.
Усиление защиты заявителей на электронные визы
В связи с ростом числа мошеннических схем, связанных с электронными визами, компетентные органы усиливают мониторинг, выявление и блокировку поддельных сайтов и интернет-ссылок. Одновременно расширяется информационно-разъяснительная работа, направленная на повышение осведомлённости граждан Вьетнама и иностранных граждан о существующих угрозах в киберпространстве.
Компетентные органы рекомендуют пользоваться исключительно официальными государственными интернет-порталами с доменом «.gov.vn», проявлять осторожность при передаче персональных данных и совершении онлайн-платежей. При обнаружении признаков мошенничества гражданам Вьетнама и иностранным гражданам следует незамедлительно обращаться в органы полиции, отметил Нгуен Тиен Нам.
Турист из Китая Тан Чжэньчжун рассказал, что всегда проверяет доменное имя сайта перед оформлением документов в интернете.
«Если сайт использует домен ".gov.vn", я чувствую себя гораздо спокойнее. Однако отличить настоящий сайт от поддельного совсем непросто, поэтому я обычно обращаюсь за помощью в туристическую компанию», – отметил он.
Помимо обеспечения безопасности цифровой среды, Иммиграционное управление активно продвигает цифровую трансформацию в сфере управления въездом и пребыванием иностранных граждан. По словам Фам Данг Кхоа, пилотное внедрение системы предварительного сбора информации о пассажирах до их прибытия во Вьетнам, а также использование биометрических данных позволят значительно сократить время прохождения пограничных формальностей и повысить эффективность управления.
Вместе с тем в условиях всё более трансграничного характера интернет-мошенничества усилий одной страны уже недостаточно. Эффективное пресечение деятельности международных киберпреступных группировок требует тесного взаимодействия правоохранительных органов разных государств.
Международное сотрудничество в борьбе с киберпреступностью
Механизмы международного сотрудничества, предусмотренные Ханойской конвенцией – первой в мире глобальной конвенцией по борьбе с киберпреступностью, – уже приносят конкретные результаты в практической борьбе с преступностью в киберпространстве.
За последнее время правоохранительные органы Вьетнама раскрыли ряд крупных транснациональных мошеннических сетей, действовавших в интернете. Среди наиболее значимых результатов – проведение 28 совместных специальных операций с Камбоджей, в ходе которых были задержаны более 500 подозреваемых; ликвидация действовавшей из-за рубежа высокотехнологичной преступной организации, обманувшей более 1 000 потерпевших и похитившей около 120 миллиардов донгов; а также совместные операции с правоохранительными органами Китая по пресечению деятельности сетей, занимавшихся мошенническими инвестициями, выдачей себя за представителей государственных органов и трансграничным отмыванием денежных средств.
Кроме того, были выявлены и пресечены многочисленные преступные группы, занимавшиеся мошенничеством при трудоустройстве через интернет, вовлечением граждан в фиктивные инвестиционные проекты на цифровых платформах, а также использованием зарубежной цифровой инфраструктуры для совершения преступлений против граждан Вьетнама. Эти результаты свидетельствуют о растущей эффективности международного сотрудничества в борьбе с киберпреступностью, осуществляемого в соответствии с принципами Ханойской конвенции.
Возможности, которые предоставляет цифровая трансформация, делают поездки, обучение, работу и международное общение более удобными, чем когда-либо прежде. Однако вместе с новыми возможностями появляются и новые угрозы в киберпространстве. Поэтому наряду с технологическими решениями и международным сотрудничеством повышение осведомлённости пользователей остаётся одним из наиболее эффективных средств защиты от всё более изощрённых мошеннических схем.