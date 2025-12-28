Вьетнам расширит доступ к качественному образованию для представителей этнических меньшинств

Заместитель премьер-министра Ле Тхань Лонг подписал решение об утверждении проекта, направленного на расширение справедливого доступа представителей этнических меньшинств к качественному образованию, что позволит им обучаться по ключевым специальностям и направлениям, испытывающим высокий спрос на квалифицированные кадры.

Согласно Решению № 2776/QĐ-TTg, проект по подготовке высококачественных кадров из числа этнических меньшинств на период 2026–2035 годов с видением до 2045 года отражает приверженность Правительства формированию ядра кадров из этнических меньшинств для обслуживания социально-экономического развития и обеспечения национальной обороны и безопасности, прежде всего в районах проживания этнических меньшинств, горных, приграничных и островных территориях.

Проект распространяется на учащихся, студентов и слушателей из числа этнических меньшинств, проживающих в районах компактного проживания этнических меньшинств, горных, приграничных и островных районах либо относящихся к малоимущим домохозяйствам, которые обучаются по ключевым отраслям и направлениям подготовки. В его реализации также задействованы подготовительные отделения при университетах, учреждения профессионального образования, вузы, академии, научно-исследовательские институты, а также профильные ведомства и организации.

В период 2026–2035 годов проект предусматривает ежегодный набор 2 000–2 500 новых обучающихся на уровне колледжей и университетов, в том числе 1 000–1 500 человек с высоким потенциалом, которых планируется сформировать в качестве кадрового ядра для районов проживания этнических меньшинств и горных территорий.

Ожидается, что обучающиеся по медицинским специальностям будут составлять 7–10% общего контингента, по направлениям сельского и лесного хозяйства – 5 -10%, туризма -5-10%, тогда как остальные будут приходиться на другие отрасли.

Число представителей этнических меньшинств, проходящих подготовку в магистратуре и докторантуре, прогнозируется с ежегодным ростом не менее чем на 10%, при этом набор в программы довузовской подготовки при университетах также должен увеличиваться как минимум на 10% в год.

В период 2026–2030 годов обучение будет сосредоточено на таких направлениях, как здравоохранение, информационные технологии, сельское хозяйство, финансы и банковское дело, педагогическая подготовка, туризм и социальная работа. На этапе 2030–2035 годов перечень отраслей будет расширен с учётом требований социально-экономического развития районов проживания этнических меньшинств.

Приоритет будет отдан повышению потенциала и качества системы подготовки кадров, прежде всего школ-интернатов и полуинтернатов для представителей этнических меньшинств, а также учреждений довузовской подготовки при университетах. Одновременно будут осуществляться целевые инвестиции в ряд ключевых высших учебных заведений с целью обеспечения надлежащей материально-технической базы, учебных программ и преподавательского состава.

Проект также будет содействовать цифровой трансформации в сфере образования за счёт создания единой цифровой платформы управления учебным процессом, а также применения искусственного интеллекта и больших данных при приёме обучающихся, управлении образовательным процессом и прогнозировании потребностей в кадрах. Кроме того, планируется разработка многоязычной цифровой системы учебных ресурсов, включающей вьетнамский язык и ряд наиболее распространённых языков этнических меньшинств.

Документ также предусматривает мобилизацию диверсифицированных ресурсов, при ведущей роли государственного бюджета, в сочетании с механизмами государственно-частного партнёрства и участием предприятий, частных образовательных учреждений и других законных общественных ресурсов.

Ещё одним приоритетом является увязка подготовки кадров с потребностями рынка труда с целью обеспечения устойчивой занятости выпускников. Образовательные учреждения будут укреплять сотрудничество с предприятиями, центрами занятости и местными органами власти, предоставляя обучающимся профориентацию и содействие в трудоустройстве.

Проект также подчёркивает необходимость совершенствования адресной политики в отношении обучающихся из числа этнических меньшинств, включая освобождение от платы за обучение или её сокращение, поддержку расходов на учёбу и проживание, обеспечение жильём, а также подготовку по иностранным языкам и информационным технологиям.