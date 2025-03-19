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Вьетнам рассчитывает на сбалансированные, гармоничные и устойчивые экономические связи с США
Вьетнам всегда рассматривает США как партнера первостепенной важности, особенно в области экономики, торговли и инвестиций, сказал он, отметив огромный неиспользованный потенциал для американских компаний во Вьетнаме. Он выразил надежду на расширение присутствия США в стране, особенно в таких ключевых секторах, как энергетика, высокие технологии, полупроводники, искусственный интеллект (ИИ), авиация, аэрокосмическая промышленность и смягчение последствий изменения климата.
Гости похвалили правительство Вьетнама, в частности премьер-министра Фам Минь Тьинь, за активное решение проблем, с которыми сталкиваются иностранные инвесторы, в том числе из США.
Высоко оценив стратегию социально-экономического развития Вьетнама, подкрепленную недавно выпущенной резолюцией 57-NQ/TW, в которой особое внимание уделяется научным технологиям, инновациям и цифровой трансформации, они выразили большую заинтересованность в расширении инвестиций в такие сферы, как «зеленый переход», цифровая экономика, циркулярная экономика, энергетика, высокие технологии, искусственный интеллект, управление данными, авиация, логистика, финансы, телекоммуникации, здравоохранение, пищевая промышленность, потребительские товары, туризм, образование и сельское хозяйство.
Они пожелали ускорения административных реформ, правовой стабильности и стимулов для развития стратегических проектов, обеспечивающих соответствие опыта США потребностям Вьетнама.
В ответ Фам Минь Тьинь поручил министерствам и ведомствам оперативно собрать и рассмотреть предложения делегации. Он призвал американские компании налаживать связи с бизнес-сообществами, использовать механизмы диалога между правительством и бизнесом и регулярно проводить мероприятия по налаживанию контактов. Он также призвал искать возможности для интеграции вьетнамских компаний в глобальные цепочки поставок США, позиционируя Вьетнам как ключевой производственный и деловой центр США в Юго-Восточной Азии.
Делегацию призвали консультировать правительство Вьетнама по вопросам совершенствования политики и лоббировать администрацию президента Дональда Трампа для укрепления устойчивых экономических связей. Он предложил новую схему двусторонней торговли, отвечающую современным реалиям, и призвал США избегать торговых барьеров для вьетнамского экспорта, в ближайшее время признать статус Вьетнама как страны с рыночной экономикой и исключить Вьетнам из списка Министерства торговли США, ограничивающего экспорт высокотехнологичной продукции.
Премьер-министр Фам Минь Тьинь предложил сотрудничество в области науки и технологий и инноваций, включая передачу технологий и поддержку в подготовке рабочей силы. Он обратился к США за экспертными знаниями в области развития энергетики и инфраструктурных проектов, таких как железные дороги, авиация и морские системы, предложив, в частности, создать центры технического обслуживания самолетов в аэропортах Лонгтхань и Жабинь.
Он также выступил за партнерство в области современной цифровой инфраструктуры, коммерциализации 5G, исследований 6G и передачи технологий в области медицинского оборудования, фармацевтики и вакцин. В области сельского хозяйства он выделил проект по выращиванию риса с низким уровнем выбросов, охватывающий 1 млн га в дельте Меконга, в качестве основного объекта для инвестиций.