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Вьетнам рассчитывает на расширение сотрудничества с Болгарией в области ядерной энергетики

Вьетнам заинтересован в расширении сотрудничества с Болгарией в сфере ядерной энергетики, особенно в области подготовки кадров, научных исследований, а также обмена опытом эксплуатации и управления ядерными объектами, заявила посол Вьетнама в Болгарии Нгуен Тхи Минь Нгует.
  Посол Нгуен Тхи Минь Нгует фотографируется с участниками семинара. Фото: ВИА  
Она выступила с этим заявлением на ежегодной международной конференции по вопросам развития ядерной энергетики Болгарии, а также национальной, региональной и глобальной энергетической безопасности, проходившей в городе Варна с 10 по 12 июня.

Представляя доклад на тему «Развитие ядерной энергетики Вьетнама: стратегическое видение энергетической безопасности и международного сотрудничества», Нгуен Тхи Минь Нгует отметила, что наряду с экономическим ростом, индустриализацией и модернизацией страны спрос на электроэнергию во Вьетнаме в ближайшие десятилетия будет стремительно увеличиваться. В связи с этим государство формирует диверсифицированную, сбалансированную и устойчивую структуру энергоснабжения, в которой ядерная энергетика рассматривается как одно из ключевых решений для обеспечения национальной энергетической безопасности и выполнения обязательства по достижению углеродной нейтральности к 2050 году.

Посол также подчеркнула, что Вьетнам реализует свою программу развития ядерной энергетики взвешенно и ответственно, строго соблюдая международные стандарты в области ядерной безопасности, физической защиты ядерных объектов и режима нераспространения ядерного оружия.

По её словам, Вьетнам уделяет первоочередное внимание изучению и выбору передовых, проверенных на практике технологий, одновременно совершенствуя нормативно-правовую базу, развивая кадровый потенциал и укрепляя возможности государственного управления в данной сфере.

Высоко оценивая богатый опыт Болгарии в эксплуатации АЭС «Козлодуй» и подготовке высококвалифицированных специалистов, дипломат предложила активизировать двустороннее сотрудничество в области подготовки кадров, научных исследований, а также обмена опытом управления, эксплуатации атомных объектов и обеспечения ядерной безопасности.

Нгуен Тхи Минь Нгует также выразила надежду на совместную работу с болгарской стороной по организации до конца текущего года Вьетнамско-болгарского форума по сотрудничеству в сфере ядерной энергетики, который мог бы способствовать продвижению конкретных совместных проектов.

Конференция, организованная Болгарским агентством по атомной энергетике, собрала представителей государственных структур, экспертов, учёных, деловых кругов и международных организаций, работающих в сфере ядерной энергетики.

Мероприятие прошло на фоне корректировки энергетических стратегий во многих странах мира в ответ на вызовы, связанные с обеспечением энергетической безопасности, изменением климата и растущим спросом на электроэнергию.

В рамках рабочей поездки посол Нгуен Тхи Минь Нгует также провела встречи с руководством Экономического университета Варны и судоремонтного завода «Одессос», в ходе которых обсуждались перспективы сотрудничества в области образования, профессиональной подготовки и развития высококвалифицированных кадров.

ИЖВ/ВИА

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