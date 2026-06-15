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Вьетнам рассчитывает на расширение сотрудничества с Болгарией в области ядерной энергетики
Представляя доклад на тему «Развитие ядерной энергетики Вьетнама: стратегическое видение энергетической безопасности и международного сотрудничества», Нгуен Тхи Минь Нгует отметила, что наряду с экономическим ростом, индустриализацией и модернизацией страны спрос на электроэнергию во Вьетнаме в ближайшие десятилетия будет стремительно увеличиваться. В связи с этим государство формирует диверсифицированную, сбалансированную и устойчивую структуру энергоснабжения, в которой ядерная энергетика рассматривается как одно из ключевых решений для обеспечения национальной энергетической безопасности и выполнения обязательства по достижению углеродной нейтральности к 2050 году.
Посол также подчеркнула, что Вьетнам реализует свою программу развития ядерной энергетики взвешенно и ответственно, строго соблюдая международные стандарты в области ядерной безопасности, физической защиты ядерных объектов и режима нераспространения ядерного оружия.
По её словам, Вьетнам уделяет первоочередное внимание изучению и выбору передовых, проверенных на практике технологий, одновременно совершенствуя нормативно-правовую базу, развивая кадровый потенциал и укрепляя возможности государственного управления в данной сфере.
Высоко оценивая богатый опыт Болгарии в эксплуатации АЭС «Козлодуй» и подготовке высококвалифицированных специалистов, дипломат предложила активизировать двустороннее сотрудничество в области подготовки кадров, научных исследований, а также обмена опытом управления, эксплуатации атомных объектов и обеспечения ядерной безопасности.
Нгуен Тхи Минь Нгует также выразила надежду на совместную работу с болгарской стороной по организации до конца текущего года Вьетнамско-болгарского форума по сотрудничеству в сфере ядерной энергетики, который мог бы способствовать продвижению конкретных совместных проектов.
Конференция, организованная Болгарским агентством по атомной энергетике, собрала представителей государственных структур, экспертов, учёных, деловых кругов и международных организаций, работающих в сфере ядерной энергетики.
Мероприятие прошло на фоне корректировки энергетических стратегий во многих странах мира в ответ на вызовы, связанные с обеспечением энергетической безопасности, изменением климата и растущим спросом на электроэнергию.
В рамках рабочей поездки посол Нгуен Тхи Минь Нгует также провела встречи с руководством Экономического университета Варны и судоремонтного завода «Одессос», в ходе которых обсуждались перспективы сотрудничества в области образования, профессиональной подготовки и развития высококвалифицированных кадров.