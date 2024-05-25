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Вьетнам рассматривает Японию как важного и долгосрочного партнера
Вьетнам неизменно рассматривает Японию как важного и долгосрочного партнера, заявил вице-премьер Ле Минь Кхай премьер-министру Японии Кисиде Фумио на краткой встрече 23 мая в рамках его рабочего визита в Японию для участия в 29-м форуме «Будущее Азии» в Токио.
На встрече Ле Минь Кхай выразил пожелание, чтобы две страны продолжали работать вместе для эффективной реализации недавно установленного всеобъемлющего стратегического партнерства, а также важных соглашений и общего понимания между двумя премьер-министрами.
Высоко оценив участие и вклад Вьетнама в Токийскую конференцию, Кисида Фумио подтвердил свою приверженность дальнейшему продвижению существенного и эффективного развития двустороннего партнерства во всех областях в будущем.
Пользуясь случаем, Ле Минь Кхай передал приглашение премьер-министра Фам Минь Тьиня своему японскому коллеге посетить Вьетнам при первой же возможности.
Ранее в тот же день заместитель премьер-министра принял президента Японского агентства международного сотрудничества (JICA) Танаку Акихико.
Ле Минь Кхай предложил Японии рассмотреть возможность предоставления Вьетнаму новых кредитов по линии ОПР с более выгодными условиями кредитования и упрощенными процедурами, возможно, в форме бюджетной поддержки, чтобы помочь стране Юго-Восточной Азии реализовать масштабные стратегические проекты развития инфраструктуры.
Он также рекомендовал выделить ОПР на проекты цифровой трансформации, «зеленого» перехода и городских железных дорог в Ханое и Хошимине, а также продолжить реализацию проектов по подготовке высококачественных кадров и таких новых направлений, как «зеленый» переход, среди прочих.
Выразив удовлетворение результатами сотрудничества сторон по ОПР в прошлом году, общий объем которого составил 100 миллиардов японских йен (более 636 миллионов долларов США), Танака Акихико подтвердил, что JICA желает продолжить совместную работу в области качественных инфраструктурных проектов в соответствии с потребностями Вьетнама и законодательными нормами.
Он также пообещал продолжить совместные проекты в области подготовки кадров, цифровой трансформации, «зеленого» перехода, полупроводников и инноваций.