НОВОСТИ
Вьетнам рассматривает ЕС как ключевое направление для экспорта сельскохозяйственной, лесной и рыбной продукции
Чан Ван Конг, советник по сельскому хозяйству Вьетнама при ЕС, отметил, что блок входит в тройку крупнейших импортеров сельскохозяйственной продукции в мире, и ожидается, что в 2025 году его спрос составит около 364 млрд долларов. Несмотря на это, доля Вьетнама составляет всего 2% — скромный показатель по сравнению с его производственными мощностями и потенциалом, что указывает на огромные возможности для роста, если они будут подкреплены надлежащей стратегией.
В 2024 году экспорт сельскохозяйственной продукции Вьетнама в ЕС достиг 5,44 млрд долларов, что вывело страну на 12-е место среди крупнейших поставщиков. Примечательно, что только за первую половину 2025 года товарооборот составил 4,17 млрд долларов США, увеличившись на 50% в годовом исчислении. Это отражает сильный и устойчивый рост торговли агропродукцией между двумя сторонами.
Кофе является одним из основных источников поступления иностранной валюты во Вьетнам: на долю ЕС приходится более 40% от общего объема экспорта. Помимо роста цен, этому способствует то, что предприятия стали уделять больше внимания продуктам глубокой переработки и специальным сортам кофе, которые не только создают высокую добавленную стоимость, но и обладают устойчивой конкурентоспособностью на мировом рынке.
Фан Минь Тхонг, председатель правления АО «Фук Шинь», сообщил, что его компания активно развивает производство фирменного кофе арабика из северо-западного региона, ценимого международными обжарочными компаниями за уникальный вкус и высокую чистоту. Кроме того, фирма продвигает робусту под национальным брендом, чтобы укрепить позиции Вьетнама на мировом рынке.
Тем временем потребители в ЕС активно переходят на экологически чистые и отслеживаемые продукты, отметил торговый советник Вьетнама в Бельгии и ЕС Чан Нгок Куан. По его словам, для выхода на этот рынок вьетнамским предприятиям следует уделять внимание продуктам с высокой добавленной стоимостью — сертифицированному, фирменному и высококачественному кофе, а также другим видам глубокой переработки.
В частности, ЕС ужесточает экологические стандарты, включая Регламент по предотвращению обезлесения (EUDR), который требует прозрачности цепочек поставок от фермы до готовой продукции, добавил он.
Нгуен Нам Хай, председатель Вьетнамской ассоциации кофе и какао (Vicofa), подчеркнул, что стране необходима долгосрочная стратегия развития кофейной отрасли, чтобы сохранить и расширить свои позиции на мировом рынке. Сектор должен стремиться не к увеличению объема производства, а к повышению качества и добавленной стоимости.
Чтобы воспользоваться открывшимися возможностями, Конг призвал предприятия, отраслевые ассоциации, министерства и ведомства содействовать экспорту таких ключевых товаров Вьетнама, как переработанные фрукты и овощи, кофе, черные тигровые креветки, международно сертифицированные эко-креветки, деревянные полы и натуральный каучук.
Министерству сельского хозяйства и природных ресурсов следует в кратчайшие сроки завершить подготовку досье для представления в ЕС, чтобы добиться открытия рынка для продукции животноводства. При этом необходимо постоянно отслеживать новые нормативные акты, такие как EUDR, и своевременно давать рекомендации предприятиям и местным властям.
Кроме того, продолжил он, Вьетнаму необходимо ускорить переговоры с Европейской комиссией, чтобы снять «желтую карточку», предупреждающую о незаконном, несообщаемом и нерегулируемом промысле (ННН), а также создавать безопасные сельскохозяйственные зоны, улучшать качество продукции, развивать национальные бренды и активизировать торговое продвижение на рынке ЕС.
Заместитель министра сельского хозяйства и природных ресурсов Чан Тхань Нам отметил, что министерство усилит контроль и регулирование в отношении товаров, находящихся под усиленным надзором ЕС, таких как питахайя (драконов фрукт), бамия и чили. Одновременно будут созданы новые зоны для производства сырья, отвечающего экспортным стандартам, и расширено органическое земледелие, чтобы соответствовать все более строгим требованиям ЕС.
Несмотря на существующие барьеры, ЕС остается стратегическим рынком, к которому Вьетнам должен стремиться. Эффективно используя возможности и стимулы, предусмотренные Соглашением о свободной торговле между ЕС и Вьетнамом (EVFTA), повышая конкурентоспособность и гибко адаптируясь к новым нормативным актам, аграрный, лесной и рыбный сектор страны способен укрепить позиции, расширить долю рынка и вывести национальный сельскохозяйственный бренд на международную арену.