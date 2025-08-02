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Вьетнам рассматривает возможность создания многоэтажного свиноводства для модернизации животноводческой отрасли
Вьетнамская компания БАФ установила стратегическое партнерство с китайской Muyuan Foodstuff Group, крупнейшим в мире свиноводческим предприятием, известным своими высотными и крупномасштабными свиноводческими комплексами.
Эта компания предложила построить умный 6-этажный свиноводческий комплекс в провинции Тэйнинь. В рамках проекта планируется выращивать 64 000 племенных свиноматок и производить до 1,6 млн товарных свиней в год, а общий объем инвестиций оценивается более чем в 12 трлн донгов (475 млн долларов США). Ожидается, что после ввода проекта в эксплуатацию в полном объеме годовой доход составит 12-13 трлн донгов, а прогнозируемый срок окупаемости составит от 5 до 5,5 лет.
В MAE отметили, что Китай начал строительство многоэтажных свиноферм в 2018 году и в настоящее время насчитывает более 2000 таких объектов, в том числе почти 4500 высотных зданий свиноферм. Ежегодно они поставляют около 2,65 миллионов племенных свиноматок и более 30 миллионов товарных свиней.
Многоэтажное свиноводство имеет ряд преимуществ перед традиционными моделями, поскольку использует научно-технологические достижения, такие как искусственный интеллект, блокчейн, ИКТ и автоматизацию для создания интеллектуальных систем ведения сельского хозяйства, которые помогают выявлять заболевания на ранней стадии, оценивать вес в режиме реального времени и оптимизировать затраты. Биобезопасность и борьба с болезнями также значительно улучшаются благодаря передовым системам очистки воды, отходов и газов, которые сокращают выбросы, экономят воду и производят органические удобрения для сельского хозяйства.
Качество воздуха контролируется с помощью четырехслойной системы фильтрации, которая устраняет более 95% неприятных запахов, обеззараживает выбросы и предотвращает вспышки заболеваний из внешних источников. Эта модель также экономит затраты на землю и инфраструктуру при меньшем количестве работников, поскольку один человек может обслуживать до 2000 свиней.
Закон Вьетнама о животноводстве поощряет применение высокотехнологичных и современных методов ведения сельского хозяйства для повышения продуктивности, качества, биобезопасности и защиты окружающей среды. В 2024 году в стране был издан национальный стандарт для многоэтажных свиноферм, содержащий подробные требования к масштабам фермы, технологическим процессам и инфраструктуре. Более того, стратегия развития животноводства на 2021-2030 годы, рассчитанная на период до 2045 года, ставит целью модернизацию сектора животноводства, повышение производительности и конкурентоспособности при одновременном обеспечении биобезопасности и экологической устойчивости.
Свиноводство - ключевая отрасль животноводства Вьетнама, на долю которой приходится 62-65% от общего объема производства живого мяса. В 2024 году страна произвела почти 5,2 млн тонн живых свиней, заняв 6-е место в мире.