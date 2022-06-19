Вьетнам распространяет послание о мире и сотрудничестве на SAIFMM

Вьетнам передал послание о мире, сотрудничестве и диалоге всем странам региона и мира на Специальной встрече министров иностранных дел Индии и АСЕАН (SAIFMM), которая состоялась в Нью-Дели 16 июня. Об этом заявил посол Ву Хо, исполняющий обязанности главы делегации старших должностных лиц (SOM) Вьетнама при АСЕАН в интервью, данном ВИА после мероприятия.

По его словам, министр иностранных дел Вьетнама Буй Тхань Шон продемонстрировал активное и позитивное участие во всех мероприятиях встречи, подчеркнув дух Вьетнама на мероприятии и привнеся в Индию дух 50-летних связей с хозяином встречи.

Посол Ву Хо сказал, что выступление министра иностранных дел Вьетнама на мероприятии было сосредоточено на продвижении тесного партнерства между Индией и АСЕАН, а также Вьетнамом по всем вопросам региона, полном использовании достигнутых достижений и оптимизации потенциала сотрудничества между Индией и АСЕАН в целом и Вьетнамом, в частности, за поднятие связей на новую высоту.

На встрече министр иностранных дел министр Шон четко подтвердил позицию Вьетнама по всем региональным и международным вопросам, а также по спорам и соперничеству между мировыми державами, а также по возникающим проблемам в регионе, таким как проблемы Восточного моря и Мьянмы, сказал он, добавив, что вьетнамский представитель даже упомянутые конфликты в других регионах мира.

По словам посла Ву Хо, внося позитивный вклад в встречу, Вьетнам распространял послание своей партии и государства во всех кругах Индии после XIII всевьетнамского съезда КПВ, особенно когда министр Шон принял участие в 12-м Делийском диалоге, важном диалоге региона Южной Азии по вопросам, связанным с политикой, проводится параллельно с SAIFMM.

Посол Ву Хо сказал, что, по его мнению, вклад Вьетнама в успех SAIFMM получит дальнейшее развитие в будущем. Он заявил, что предложения, сделанные Вьетнамом на встрече, станут общим достоянием Вьетнама и Индии в ходе их будущего партнерства.

По словам посла Ву Хо, SAIFMM имел особое значение, поскольку он ознаменовал 30-летие отношений между АСЕАН и Индией и был первым в своем роде очным форматом после длительного перерыва из-за COVID-19.

Это дало возможность всем сторонам оценить региональную и международную ситуацию, а также недавние сложные события, наметив, таким образом, будущие направления сотрудничества между АСЕАН и Индией.

Упомянув основные итоги SAIFMM, посол Ву Хо сказал, что одним из важных успехов встречи стало то, что обе стороны ясно увидели ценности сотрудничества и диалога, тем самым работая вместе во имя мира, стабильности и процветания в регионе.

Между тем, на основе давних отношений между странами Юго-Восточной Азии и Индией видно, что обе стороны стремятся поднять свое партнерство на новую высоту, сказал он, отметив, что АСЕАН и Индия в настоящее время разделяют стратегическое партнерство.

Он подчеркнул, что в сложной региональной и глобальной ситуации необходимо поддерживать дух диалога и сотрудничества, что является основным посылом встречи.

Еще одним успехом встречи является рассмотрение сторонами всей их деятельности по сотрудничеству за прошедшее время, особенно в период COVID-19, сказал дипломат.

Он заявил, что будущие направления сотрудничества между АСЕАН и Индией будут сосредоточены на оптимизации всех достигнутых результатов и большого потенциала обеих сторон, включая потенциал экономического сотрудничества между 2-миллиардными рынками АСЕАН и Индии с совокупным ВВП почти 6 трлн. долл. США.

Посол Ву Хо также подчеркнул успех встречи в подтверждении решимости стран поддерживать мир и стабильность в регионе посредством диалога, переговоров и укрепления доверия. Он добавил, что как страны АСЕАН, так и Индия привержены использованию диалога и сотрудничества для разрешения разногласий, а также противоречий в отношениях между государствами и странами.

В заключение он заявил, что SAIFMM передал сообщение о прямом диалоге, искреннем сотрудничестве и гармонии всех интересов.