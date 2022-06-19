Вьетнам разработал вакцину против африканской чумы свиней

По словам заместителя министра сельского хозяйства и развития сельских районов Фунг Дык Тьена, успешное производство вакцины против африканской чумы свиней является значительным событием для свиноводческого сектора Вьетнама.

Тьен сказал, что успех повышает престиж вьетнамского животноводства и ветеринарии во всем мире. Более 50% ферм во Вьетнаме являются небольшими, поэтому вакцины имеют решающее значение для защиты отрасли, которая является двигателем среднего класса. Это также шанс для Вьетнама экспортировать вакцины в другие страны, сказал он, добавив, что многие страны связались с министерством и проявили интерес к новым разработкам.

Он заявил, что успешное производство вакцины против африканской чумы свиней, а также других ветеринарных препаратов свидетельствует о постоянно растущем потенциале Вьетнама в области ветеринарии.

С производством NAVET-ASFVAC, продукта Национальной ветеринарной акционерной компании Navetco, Вьетнам стал первой страной, разработавшей коммерческую вакцину против африканской чумы свиней, которая обеспечивает 6-месячный иммунитет и соответствует техническим требованиям отрасли.

Вакцина была разработана из генетически модифицированного штамма вируса путем удаления ранее не охарактеризованного гена I177L.

Тиен сказал, что министерство будет внимательно следить за пилотной инъекцией 600.000 доз вакцины, прежде чем разрешить ее использование по всей стране.

Бывший министр сельского хозяйства и развития сельских районов Нгуен Суан Кыонг заявил, что вакцинация станет ключевой мерой для обеспечения продовольственной цепочки, а также проложит Вьетнаму путь к успешной реализации стратегии развития животноводства в период 2021-2030 гг. с перспективой до 2045 года.

Африканская чума свиней — заразное и смертельно опасное вирусное заболевание, поражающее свиней всех возрастов. Болезнь была впервые обнаружена во Вьетнаме в феврале 2019 года. В течение 7 месяцев она распространилась на все 63 города и провинции страны, вынудив страну убить около 6 млн. свиней, или 20% от общего поголовья свиней. Общие убытки от фиаско оценивались в 30 трлн. донгов (1,29 млрд. долл. США).