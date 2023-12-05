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Вьетнам разработает инициативы по поддержанию потоков прямых иностранных инвестиций
Согласно этой резолюции, которая вступает в силу с первого дня следующего года, ставка глобального минимального налога в размере 15% будет применяться к многонациональным предприятиям, чей доход превышает 750 миллионов евро (около 800 млн. долл. США) или более в течение двух из четырех последовательных лет. Инвесторы, подпадающие под действие налога, должны будут платить минимальный глобальный налог во Вьетнаме. По оценкам, глобальный минимальный налог затронет более 120 многонациональных предприятий в стране.
Национальное собрание 15-го созыва выразило принципиальное согласие и попросило правительство подготовить проект указа о создании, управлении и использовании фонда поддержки инвестиций за счет глобального минимального налога и других законных источников для стабилизации инвестиционного климата и привлечения стратегических инвесторов и многонациональных предприятий.
Это означает, что наряду с принятием глобальной минимальной ставки корпоративного налога Вьетнам будет реализовывать инициативы по сохранению своей привлекательности для иностранных инвестиций.
На Вьетнамском бизнес-форуме (VBF), состоявшемся в начале этого года, премьер-министр Фам Минь Тьинь заявил, что правительство внимательно следит за развитием ситуации и изучает опыт других стран, чтобы разработать подходящую политику в отношении глобального минимального корпоративного налога, способную создать благоприятные условия для эффективного ведения бизнеса иностранными предприятиями во Вьетнаме.
Тем временем министр планирования и инвестиций Нгуен Чи Зунг подтвердил, что Вьетнам подготовит «пакеты стимулов» для поддержки инвесторов в условиях, когда глобальный минимальный корпоративный налог будет взиматься уже в 2024 году, что поможет обострить конкурентные преимущества инвестиционной среды и ухудшить выгоды сторон.
Хотя до разработки проекта указа еще далеко, шаги правительства и Национального собрания внесут значительный вклад в завоевание доверия иностранных инвесторов.
Заместитель генерального директора Canon Vietnam Дао Тхи Тху Хуен сказала, что налоговые льготы являются ключевым фактором для компании в расширении крупномасштабного производства во Вьетнаме, добавив, что страна должна проводить своевременную политику для поддержания взятых на себя обязательств, иначе иностранные фирмы будут рассматривать возможность переноса своих предприятий в другие места с лучшими конкурентными преимуществами.
Многие другие гиганты выразили обеспокоенность тем, что новый глобальный налог сделает их менее конкурентоспособными на вьетнамском рынке, что, возможно, приведет к их решению вывести свой капитал с рынка.
По мнению экономиста Чан Хоанг Нгана, помимо финансовых стимулов, Вьетнам должен сосредоточиться на модернизации социально-экономической инфраструктуры, подготовке высококвалифицированных кадров, развитии зеленой экономики и упрощении административных процедур.
Именно эти вопросы интересуют иностранных инвесторов, сказал он.
Приток ПИИ не только создал для Вьетнама благоприятные условия для ускоренного выхода на международный рынок, но и помог стране улучшить свою деловую активность во всех аспектах, тем самым снизив капитальное бремя для многих масштабных проектов.
Наряду с этим, привлечение и использование ПИИ стимулировало экономический переход и реструктуризацию, обновление модели роста, повышая конкурентоспособность страны, секторов, товаров и услуг, способствуя реформированию институтов, правовой политики и экологических аспектов, а это ведет к развитию полноценной, современной и интегрированной рыночной экономики.