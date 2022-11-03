Вьетнам развивает экономические связи с Египтом

Посольство Вьетнама в Египте активно продвигает экономическую дипломатию для дальнейшего укрепления двусторонних экономических, торговых, инвестиционных и туристических связей. Об этом заявил посол Нгуен Хи Зунг ВИА в своем недавнем интервью в Каире.

Посол Зунг подчеркнул, что Вьетнам и Египет обладают большим потенциалом сотрудничества, особенно в областях, представляющих взаимный интерес. Помимо механизма сотрудничества в рамках Межправительственного объединенного комитета, обе стороны продвигали механизмы углубленного сотрудничества в торговле и промышленности.

Второе заседание вьетнамско-египетского подкомитета по промышленному и торговому сотрудничеству было успешно проведено онлайн на фоне торговых трудностей в регионе и мире и сложных событий, связанных с COVID-19.

В этом контексте посольство и торговое представительство Вьетнама в Египте приняли синхронные меры, включая расширение онлайн-обменов между министерствами и ведомствами двух стран в областях, представляющих взаимный интерес, таких как сельское хозяйство, городское развитие, транспорт, судостроение, высшее образование и подготовка кадров; укрепили координацию с перспективными египетскими населенными пунктами посредством визитов и рабочих поездок в крупные города, такие как Каир, Александрия, Порт-Саид и Дамиетта; и тесно сотрудничали с Федерацией египетских торговых палат для запуска мероприятий по продвижению торговли, туризма и инвестиций.

Посол Зунг добавил, что Вьетнам силен не только в производстве сельскохозяйственной продукции, рыбных продуктов, резиновых и деревянных изделий, но и в технологиях в областях, представляющих интерес для Египта, таких как сельское хозяйство, аквакультура, консервирование и переработка пищевых продуктов. Вьетнамские фирмы также имеют широкие возможности для сотрудничества в области машиностроения, судостроения, производства электрооборудования и промышленности. Между тем, Египет также имеет огромный спрос на импорт.

Однако, по его словам, двустороннее торговое сотрудничество еще не достигло потенциала из-за трудностей.

Он отметил, что две страны имеют сходство в сельском хозяйстве, в то время как вьетнамские продукты, такие как драгонфрут, личи, лонган, манго и кокос, еще не соответствуют требованиям для экспорта в Египет. Поскольку вьетнамские предприятия в основном экспортируют сырую или полуфабрикатную сельскохозяйственную продукцию, их экспортная выручка невелика, и у них нет собственных торговых марок в принимающей стране.

Более того, Египет вводит высокие налоги на импорт различных товаров, в то время как две страны еще не подписали соглашение о свободной торговле, что затрудняет конкуренцию вьетнамских товаров с товарами из стран, которые уже подписали такое соглашение с Египтом, таких как Турция, ЕС и арабские страны. Другие нетарифные барьеры также привели к увеличению издержек для вьетнамских экспортеров.

По его словам, вьетнамским фирмам еще предстоит активно получить доступ и узнать о спросе в Египте и странах Северной Африки, а также должным образом инвестировать в внедрение там продукции.

В прошлом году объем двусторонней торговли впервые превысил 600 млн. долл. США по сравнению с 1 млрд. долл. США, установленным лидерами.

Дипломат предложил обеим странам продвигать более эффективные механизмы сотрудничества в ключевых областях, а также устранять барьеры, чтобы оказывать всю возможную поддержку бизнесу.

Поскольку в 2023 году исполняется 60 лет двусторонним дипломатическим отношениям, он сказал, что посольство сосредоточится на объединении бизнеса двух стран, посещении форумов по продвижению торговли, проводимых местными подразделениями, и поддержит роль почетных консулов Вьетнама в Судане и Ливане в продвижении торговли и туризма.