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Вьетнам развивает финансовое сотрудничество с Австралией, Японией, Сингапуром
Вьетнамские и австралийские официальные лица обсудили экономическую стратегию Австралии в Юго-Восточной Азии до 2040 г., сотрудничество в области противодействия изменению климата и устойчивого финансирования, а также рассмотрели возможность подписания меморандума о взаимопонимании по финансовому сотрудничеству между Министерством финансов Вьетнама и Министерством финансов Австралии.
Министерство финансов ожидает, что Австралия будет всегда ценить стратегическое партнерство с Вьетнамом, сказал Хо Дык Фок, добавив, что Вьетнам ценит приоритеты и поддержку Австралии в области адаптации к изменению климата в дельте Меконга в период 2023-2034 годов; повышение квалификации сотрудников Министерства финансов в отношении политических систем для создания углеродного рынка и правовой базы для углеродных проектов, углеродных компенсаций и торговли углеродными кредитами; а также двусторонние связи в области энергетики.
Министр Хо Дык Фок выразил надежду, что в ближайшем будущем обе стороны продолжат укреплять сотрудничество в финансовых областях, связанных с изменением климата, энергетическим переходом, углеродными рынками и зелеными облигациями.
Обе стороны обязались и в дальнейшем укреплять двусторонние связи в целях повышения потенциала и обмена опытом в области управления финансами и бюджетом, включая налогообложение, таможню, ценные бумаги и рынки капитала, путем подписания Меморандума о взаимопонимании на новый период.
На приеме в честь министра Кацуо Якуры Хо Дык Фок предложил, основываясь на рамках официальной помощи в целях развития нового поколения (ОПР), согласованных во время визита премьер-министра Фам Мин Тьиня в Японию в мае 2022 года, японскому правительству поддержать реализацию новой программы ОПР, предложенной Министерством финансов, с акцентом на транспортную инфраструктуру, сельское хозяйство и здравоохранение.
Разделяя мнение о том, что министерства финансов двух стран тесно и эффективно сотрудничают в области налогообложения, таможни, ценных бумаг, страхования, долгового финансирования и помощи, они пообещали поддерживать друг друга на форумах многостороннего и регионального сотрудничества.
На своей встрече Хо Дык Фок и сингапурский министр высоко оценили сотрудничество между экономиками двух стран, уделив особое внимание финансовому сотрудничеству в модернизации таможни, электронной таможне и управлении рынками ценных бумаг. Они также отметили помощь Сингапура в укреплении потенциала Вьетнама в этих приоритетных областях.
Вьетнам и Сингапур являются активными участниками регионального финансового сотрудничества, например, в рамках АСЕАН и АСЕАН 3. Соответствующие ведомства обеих стран активно участвуют в группах рабочих комитетов АСЕАН по сотрудничеству в области налогообложения, таможни, страхования, либерализации финансовых услуг, развития рынков капитала, а также совместно работают в рамках инициатив АСЕАН 3, включая многостороннюю инициативу Чиангмай (CMIM), инициативу АСЕАН 3 по азиатским рынкам облигаций (ABMI) и Бюро макроэкономических исследований АСЕАН 3 (AMRO).
Признавая растущую роль АСЕАН в глобальной и региональной торговле и инвестициях, оба министра обязались активизировать реализацию соглашений о свободной торговле между АСЕАН и ее партнерами, тем самым облегчая их торговлю и инвестиции и активное участие в глобальных цепочках поставок.