НОВОСТИ
Вьетнам работает над расширением экопромышленныхпарков
Проект, финансируемый Государственным секретариатом Швейцарии по экономическим вопросам (SECO) и реализуемый Организацией Объединенных Наций по промышленному развитию (UNIDO) в сотрудничестве с Министерством планирования и инвестиций Вьетнама (МПИ), призван поддержать разработку политики для развертывания модели экопромышленных парков в стране и, в то же время, продвигать и демонстрировать внедрение решений экопромышленных парков в отдельных населенных пунктах.
МПИ сообщила, что проект способствовал дублированию модели экопромышленного парка во Вьетнаме, соответствуя многочисленным обязательствам, взятым страной по достижению целей устойчивого развития (ЦУР) к 2030 году и чистого нулевого уровня выбросов к 2050 году.
Заместитель министра МПИ Нгуен Тхи Бить Нгок подчеркнула, что проект и его следующий этап помогут Вьетнаму мобилизовать больше ресурсов и ускорить строительство экопромышленных парков для устойчивого развития в будущем.
Она призвала SECO и UNIDO продолжать оказывать финансовую и техническую поддержку, делиться своим опытом и сопровождать МПИ и другие министерства и местные органы власти в работе.
Заинтересованные стороны должны тесно сотрудничать, чтобы консолидировать соответствующие правовые нормы и стандарты, а также наладить диалог и механизмы сотрудничества между государственным и частным секторами для устранения препятствий и продвижения строительства, добавила чиновник.
Вернер Грубер, руководитель отдела сотрудничества SECO, высоко оценил достижения проекта и подтвердил, что правительство Швейцарии и SECO всегда желают поддерживать Вьетнам в реализации и проведут рабочие совещания с МПИ и другими соответствующими министерствами и ведомствами для разработки следующего этапа, который удовлетворит спрос и приоритеты Вьетнама.
Сторона UNICO также выразила надежду на дальнейшее содействие Вьетнаму в расширении экопромышленных парков, заявив, что следующий этап будет сосредоточен на создании и совершенствовании политики по устранению барьеров на пути строительства парков.
UNICO поможет Вьетнаму разработать новые стандарты для экопромышленных парков, получить доступ к экологичным финансовым ресурсам и обеспечить устойчивость с точки зрения институтов и ресурсов для управляющих агентств, говорится в сообщении.
Проект будет сосредоточен на разработке политики и руководящих принципов по созданию экопромышленных парков и базы данных о парках в этом году.