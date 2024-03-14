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Вьетнам работает над предотвращением деградации биоразнообразия
По данным Программы развития ООН, Вьетнам признан одной из стран с богатейшим биоразнообразием в мире с различными экосистемами, включая тропические леса, морские и прибрежные экосистемы. Более 100 видов птиц и 10% флоры в стране являются эндемичными.
Однако эксперты из Всемирного фонда охраны природы во Вьетнаме (WWF Вьетнама) заявили, что биоразнообразие Вьетнама деградирует.
Фам Минь Тхао, директор по развитию программ WWF Вьетнама, сказала, что деградация природных экосистем сильно влияет на цепочки поставок продовольствия, энергии, инфраструктуры и транспорта, а также на жизнь людей. Она объяснила деградацию ростом населения, изменениями в землепользовании, нерациональной эксплуатацией природных ресурсов, последствиями глобального изменения климата и загрязнением окружающей среды. Кроме того, правовая система по защите биоразнообразия является неполной и неэффективной, в то время как осведомленность властей и населения об этой проблеме остается ограниченной.
Хоанг Тхи Тхань Нян, заместитель директора Департамента охраны природы и биоразнообразия Министерства природных ресурсов и окружающей среды, сказала, что предотвращение утраты биоразнообразия во Вьетнаме не только отвечает национальным задачам, но и способствует достижению глобальных целей.
По словам Хоанг Тхи Тхань Няна, чтобы уменьшить утрату биоразнообразия, правительство Вьетнама обнародовало Национальную стратегию сохранения биоразнообразия до 2030 года с перспективой до 2050 года, которая направлена на увеличение площади охраняемых экосистем и содействие сохранению и устойчивому использованию биоразнообразия, способствуя социально-экономическому развитию в направлении зеленой экономики и активной адаптации к изменению климата.
Помимо стратегии, правительство также выпустило проект по усилению мер по предотвращению преступлений, связанных с биоразнообразием, и борьбе с ними до 2030 года, с перспективой до 2050 года, с решимостью добиться прорывов в соблюдении нормативных актов, касающихся биоразнообразия.
В прошлом году Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды представило Премьер–министру на утверждение проекта Национального плана сохранения биоразнообразия на период 2021-2030 годов с перспективой до 2050 года и проект национальной программы по сохранению находящихся под угрозой исчезновения, ценных и редких видов дикой природы до 2030 года с перспективой до 2050 года.
Специализированные учреждения также в срочном порядке завершают работу над поправками к Декрету № 08/2022/ND-CP и Циркуляру № 02/2022/TT-BTNMT, содержащими подробные рекомендации по реализации некоторых положений Закона об охране окружающей среды, которые включают информацию об оценке воздействия на биоразнообразие и компенсации биоразнообразия.
В этом году Департамент охраны природы и биоразнообразия проведет оценку 15-летней реализации Закона о биоразнообразии, сказала Фам Минь Тхао, уточнив, что это создаст основу для предложения поправок к Закону о биоразнообразии 2008 года.
Тем временем будут проведены исследования, чтобы предложить механизмы, политику и меры управления для защиты природных ландшафтов, создания механизмов управления природоохранными зонами за пределами охраняемых территорий, продолжила она.