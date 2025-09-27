НОВОСТИ
Вьетнам пропагандирует безопасное репродуктивное здоровье среди молодежи на фоне роста числа подростковых беременностей
Тревожная реальностьСогласно отчету Департамента материнского здоровья и детей Министерства здравоохранения за 2022 год, беременности среди подростков в возрасте 15–19 лет составляют 2,5–3 % от общего числа беременностей в стране, при этом ежегодно в государственных медицинских учреждениях регистрируется около 3000 абортов.
По данным Национального статистического управления Вьетнама (NSO), население страны ежегодно увеличивается почти на один миллион человек, при этом около 25 миллионов женщин находятся в репродуктивном возрасте (15–49 лет). Ожидается дальнейший рост этого показателя, что приведёт к увеличению спроса на средства контрацепции.
Хотя услуги по планированию семьи во Вьетнаме значительно улучшились, остаются и пробелы. По данным Министерства здравоохранения, 49,3% женщин используют современные методы контрацепции, однако показатель неудовлетворённой потребности - женщин, которые хотят избежать беременности, но не имеют доступа к соответствующим средствам, - составляет 13,5%. Среди отдельных групп, особенно женщин из этнических меньшинств в отдалённых районах, этот уровень ещё выше - 17,7%.
Эксперты называют основными проблемами неравномерное сексуальное образование, ограниченный доступ к медицинским услугам, ориентированным на молодёжь, а также сохраняющуюся стигматизацию, которая мешает подросткам обращаться за помощью. Социально-экономическое неравенство и культурные практики в неблагополучных районах также способствуют высоким показателям подростковой беременности.
Динь Ань Туан, директор Департамента охраны материнского здоровья и детей, отметил, что официальные данные отражают лишь «вершину айсберга», поскольку многие аборты проводятся в частных клиниках или с использованием небезопасных, самостоятельно применяемых методов.
Небезопасные аборты, особенно на поздних сроках, представляют серьёзную угрозу, включая внематочную беременность, кровотечения, инфекции и даже смерть. Аборты остаются одной из основных причин бесплодия во Вьетнаме, где с этой проблемой сталкиваются 20–25% семейных пар.
К комплексным решениям
Эксперты подчёркивают, что одних разрозненных информационных кампаний недостаточно. Вьетнаму необходима всесторонняя стратегия, объединяющая образование, здравоохранение, вовлечение сообщества и меры государственной политики.
В ноябре 2024 года Министерство здравоохранения издало обновлённые национальные рекомендации по услугам в сфере репродуктивного здоровья подростков и молодёжи (Решение № 3261/QĐ-BYT). В документах акцентируется важность оснащения молодого поколения жизненными навыками - такими как принятие решений, уверенность в себе, навыки коммуникации, умение отказывать и управление эмоциями - наряду с знаниями о безопасных и добровольных сексуальных отношениях.
Рекомендации также предусматривают расширение ассортимента контрацептивных средств, повышение квалификации медицинских работников в сфере консультирования, а также обеспечение молодёжи доступными, безопасными и равноправными услугами.
По всей стране местные органы власти организуют программы по репродуктивному здоровью и просвещению в области контрацепции, в то время как медицинские учреждения расширяют консультативные услуги через очные приёмы, мобильные приложения и социальные сети.
На международной арене Вьетнам усилил свои обязательства. В июне правительство и Министерство здравоохранения подписали национальное обязательство FP2030, которое делает приоритетом расширение доступа к услугам в сельских районах и среди этнических меньшинств, а также создание дружественных к молодёжи служб планирования семьи, свободных от стигмы и дискриминации. Это обязательство стало историческим шагом в давней передовой роли Вьетнама в сфере репродуктивного здоровья, сексуального здоровья и прав человека.
Постоянный заместитель министра здравоохранения До Суан Туен подтвердил, что Вьетнам неизменно ставит вопросы демографии в число национальных приоритетов, адаптируя политику к внутренним реалиям и глобальным тенденциям. В соответствии с резолюцией № 21-NQ/TW, принятой в 2017 году, страна ставит цель обеспечить всеобщий доступ к современным контрацептивам и сократить количество нежелательных беременностей среди подростков на две трети.
Участие в международных инициативах, включая FP2030, способствует достижению этих целей, расширяя доступ к качественным услугам планирования семьи, снижая уровень небезопасных абортов и продвигая безопасное и равноправное репродуктивное здоровье для всей молодёжи - закладывая основу для более здорового и устойчивого будущего.