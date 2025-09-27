Báo Ảnh Việt Nam

НОВОСТИ

Вьетнам пропагандирует безопасное репродуктивное здоровье среди молодежи на фоне роста числа подростковых беременностей

Поскольку подростковая беременность остаётся острой социальной проблемой во Вьетнаме, страна реализует серию мероприятий под девизом «Нет подростковой беременности - ради твоего будущего и счастья», приуроченных ко Всемирному дню контрацепции (26 сентября). Акции направлены на повышение осведомлённости молодёжи о ответственном сексуальном поведении, правах на репродуктивное здоровье и важности использования безопасных методов контрацепции.

Тревожная реальность

Согласно отчету Департамента материнского здоровья и детей Министерства здравоохранения за 2022 год, беременности среди подростков в возрасте 15–19 лет составляют 2,5–3 % от общего числа беременностей в стране, при этом ежегодно в государственных медицинских учреждениях регистрируется около 3000 абортов.

По данным Национального статистического управления Вьетнама (NSO), население страны ежегодно увеличивается почти на один миллион человек, при этом около 25 миллионов женщин находятся в репродуктивном возрасте (15–49 лет). Ожидается дальнейший рост этого показателя, что приведёт к увеличению спроса на средства контрацепции.

Хотя услуги по планированию семьи во Вьетнаме значительно улучшились, остаются и пробелы. По данным Министерства здравоохранения, 49,3% женщин используют современные методы контрацепции, однако показатель неудовлетворённой потребности - женщин, которые хотят избежать беременности, но не имеют доступа к соответствующим средствам, - составляет 13,5%. Среди отдельных групп, особенно женщин из этнических меньшинств в отдалённых районах, этот уровень ещё выше - 17,7%.

Эксперты называют основными проблемами неравномерное сексуальное образование, ограниченный доступ к медицинским услугам, ориентированным на молодёжь, а также сохраняющуюся стигматизацию, которая мешает подросткам обращаться за помощью. Социально-экономическое неравенство и культурные практики в неблагополучных районах также способствуют высоким показателям подростковой беременности.

Динь Ань Туан, директор Департамента охраны материнского здоровья и детей, отметил, что официальные данные отражают лишь «вершину айсберга», поскольку многие аборты проводятся в частных клиниках или с использованием небезопасных, самостоятельно применяемых методов.

Небезопасные аборты, особенно на поздних сроках, представляют серьёзную угрозу, включая внематочную беременность, кровотечения, инфекции и даже смерть. Аборты остаются одной из основных причин бесплодия во Вьетнаме, где с этой проблемой сталкиваются 20–25% семейных пар.

К комплексным решениям

Эксперты подчёркивают, что одних разрозненных информационных кампаний недостаточно. Вьетнаму необходима всесторонняя стратегия, объединяющая образование, здравоохранение, вовлечение сообщества и меры государственной политики.

В ноябре 2024 года Министерство здравоохранения издало обновлённые национальные рекомендации по услугам в сфере репродуктивного здоровья подростков и молодёжи (Решение № 3261/QĐ-BYT). В документах акцентируется важность оснащения молодого поколения жизненными навыками - такими как принятие решений, уверенность в себе, навыки коммуникации, умение отказывать и управление эмоциями - наряду с знаниями о безопасных и добровольных сексуальных отношениях.

Рекомендации также предусматривают расширение ассортимента контрацептивных средств, повышение квалификации медицинских работников в сфере консультирования, а также обеспечение молодёжи доступными, безопасными и равноправными услугами.

По всей стране местные органы власти организуют программы по репродуктивному здоровью и просвещению в области контрацепции, в то время как медицинские учреждения расширяют консультативные услуги через очные приёмы, мобильные приложения и социальные сети.

На международной арене Вьетнам усилил свои обязательства. В июне правительство и Министерство здравоохранения подписали национальное обязательство FP2030, которое делает приоритетом расширение доступа к услугам в сельских районах и среди этнических меньшинств, а также создание дружественных к молодёжи служб планирования семьи, свободных от стигмы и дискриминации. Это обязательство стало историческим шагом в давней передовой роли Вьетнама в сфере репродуктивного здоровья, сексуального здоровья и прав человека.

Постоянный заместитель министра здравоохранения До Суан Туен подтвердил, что Вьетнам неизменно ставит вопросы демографии в число национальных приоритетов, адаптируя политику к внутренним реалиям и глобальным тенденциям. В соответствии с резолюцией № 21-NQ/TW, принятой в 2017 году, страна ставит цель обеспечить всеобщий доступ к современным контрацептивам и сократить количество нежелательных беременностей среди подростков на две трети.

Участие в международных инициативах, включая FP2030, способствует достижению этих целей, расширяя доступ к качественным услугам планирования семьи, снижая уровень небезопасных абортов и продвигая безопасное и равноправное репродуктивное здоровье для всей молодёжи - закладывая основу для более здорового и устойчивого будущего.

ИЖВ/ВИА

Премьер-министр провёл рабочую встречу с Центральной военной комиссией и МНО по вопросам оборонной промышленности

Премьер-министр провёл рабочую встречу с Центральной военной комиссией и МНО по вопросам оборонной промышленности

Днём 27 сентября член Политбюро, Премьер-министр Социалистической Республики Вьетнам Фам Минь Тьинь провёл рабочую встречу с руководством Центральной военной комиссии и Министерства национальной обороны (МНО) по вопросам оборонной промышленности.
