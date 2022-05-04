Вьетнам произвел 2,6 млн. тонн водных продуктов за 4 месяца

Иллюстративное изображение. Фото: ВИА По данным Министерства сельского хозяйства и развития сельских районов (МСХРСР), Вьетнам произвел более 2,6 млн. тонн водных продуктов за первые четыре месяца этого года, что на 2,2% больше, чем в прошлом году.

Из общего объема продукция аквакультуры составила более 1,36 млн. тонн, что на 5,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а улов составил почти 1,2 млн. тонн, что на 1% меньше.

Только в апреле в стране было собрано 736.400 тонн продукции водного промысла, что на 2,6% больше, чем в прошлом году.

МСХРСР обратилось к провинциям и городам с просьбой поощрять фермеров к выращиванию различных водных видов и изменению методов ведения сельского хозяйства, чтобы свести к минимуму болезни.

Населенным пунктам было предложено сосредоточиться на развитии морской экономики и активизировать реализацию решений по снятию «желтой карточки» Европейской комиссии за незаконный, несообщаемый и нерегулируемый (ННН) промысел.