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Вьетнам произвел 2,6 млн. тонн водных продуктов за 4 месяца

По данным Министерства сельского хозяйства и развития сельских районов (МСХРСР), Вьетнам произвел более 2,6 млн. тонн водных продуктов за первые четыре месяца этого года, что на 2,2% больше, чем в прошлом году.
  Иллюстративное изображение. Фото: ВИА  

По данным Министерства сельского хозяйства и развития сельских районов (МСХРСР), Вьетнам произвел более 2,6 млн. тонн водных продуктов за первые четыре месяца этого года, что на 2,2% больше, чем в прошлом году.

Из общего объема продукция аквакультуры составила более 1,36 млн. тонн, что на 5,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а улов составил почти 1,2 млн. тонн, что на 1% меньше.

Только в апреле в стране было собрано 736.400 тонн продукции водного промысла, что на 2,6% больше, чем в прошлом году.

МСХРСР обратилось к провинциям и городам с просьбой поощрять фермеров к выращиванию различных водных видов и изменению методов ведения сельского хозяйства, чтобы свести к минимуму болезни.

Населенным пунктам было предложено сосредоточиться на развитии морской экономики и активизировать реализацию решений по снятию «желтой карточки» Европейской комиссии за незаконныйнесообщаемый и нерегулируемый (ННН) промысел.

ВИА

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