НОВОСТИ
Вьетнам произвёл впечатление на Mega Show Hong Kong 2025
В этом году Департамент промышленности и торговли Ханоя организовал участие 22 предприятий с основными товарами, такими как изделия для внутреннего и наружного декора, плетёные изделия из бамбука и ротанга, лаковая живопись, керамика, вышивка и кружево, текстиль для интерьера, сувениры для туристов.
По словам г-на Хоанга Куана, заместителя директора Центра содействия промышленности и консультаций по развитию промышленности при Департаменте промышленности и торговли Ханоя, город поддержал 22 ведущие предприятия в области декоративно-прикладного искусства, сувениров и других продуктах, являющихся сильной стороной столицы.
Гонконг является стратегическим рынком для продвижения ремесленных изделий Вьетнама на международный уровень. Участие в Mega Show 2025 потребовало тщательной подготовки: компании отобрали новые модели и продукты для презентации характерных изделий Ханоя и Вьетнама в целом.
Доктор Дуонг Тхи Ким Лиен, председатель Совета директоров социального предприятия Sun Craft, отметила, что компания участвовала во многих международных выставках и привлекла клиентов из Южной Кореи, Японии и Европы. Благодаря поддержке Ханоя, компания впервые получила возможность участвовать в такой крупной выставке, как Mega Show в Гонконге. Это отличная возможность для бизнеса, особенно для социальных предприятий.
Г-н Нгуен Туан Ань, представитель компании Phu Tuan Import-Export Co., Ltd., поделился, что участие в предыдущих Mega Show позволило привлечь клиентов из США и Европы. Продукция компании, представленная на выставке, экологична и изготовлена из ротанга, бамбука, тростника, водной ряски и других материалов, собранных и обработанных в традиционных ремесленных деревнях. Компания надеется найти новых клиентов из стран Ближнего Востока, Индии и Азии.
Г-н Майк Джексон-младший, исполнительный директор компании Charleston Wrap, отметил, что число сотрудников компании, работающих на рынке Вьетнама, растёт, поэтому компания ищет новые идеи и новые фабрики в стране. По его словам, для Charleston Wrap качество продукции является главным, но цена также имеет большое значение. С нынешним уровнем цен вьетнамская продукция остаётся конкурентоспособной даже в условиях существующих тарифов.
Все ремесленные изделия и товары для дома, представленные вьетнамскими компаниями на выставке, создаются талантливыми мастерами, экологичны и соответствуют мировым тенденциям потребления.
Mega Show Hong Kong проводится ежегодно в октябре и служит платформой для презентации и поиска поставщиков продукции, привлекая профессиональных покупателей со всего мира.
В 2025 году в Mega Show Hong Kong приняли участие 31 страна и регион, включая Вьетнам, Таиланд, Филиппины, Сингапур, Малайзию, Индонезию, материковый Китай, Гонконг (Китай), Тайвань (Китай), Индию, Южную Корею, Японию, США, Великобританию, Россию и другие.