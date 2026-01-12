Вьетнам продолжает проходить путь к одной из точек роста в Азии

Оглядываясь на 2025 год и прошедшие пять лет, на фоне сложной и нестабильной мировой обстановки, под руководством Партии и Правительства, при активном участии населения и бизнеса, а также при поддержке международных друзей, Вьетнам реализовал целый ряд решений, носивших характер перелома ситуации, смены состояния и адаптации к обстоятельствам, что способствовало превращению рисков в возможности.

Вьетнам становится приоритетным направлением для многих иностранных предприятий (Фото: hanoimoi.vn)

Благодаря этому в 2025 году страна успешно выполнила и превысила все 15 из 15 основных социально-экономических показателей, а темпы роста валового внутреннего продукта (ВВП) составили около 8,02%, превысив ожидания.

Reuters и другие международные информационные агентства отметили, что это стало «светлым пятном на мрачной картине мировой экономики». Nikkei Asia считает, что полученные результаты свидетельствуют о сохранении высокой устойчивости вьетнамской экономики, несмотря на то что 2025 год был насыщен потрясениями для мировой торговли.

Всемирный банк и Международный валютный фонд оценивают Вьетнам как одну из немногих развивающихся экономик, способных к быстрому восстановлению, благодаря сочетанию взвешенной макроэкономической политики, ёмкого внутреннего рынка и постоянно укрепляющегося производственного потенциала. В более долгосрочной перспективе эти организации прогнозируют, что Вьетнам станет одной из самых быстрорастущих экономик Юго-Восточной Азии в предстоящем десятилетии, с устойчивыми перспективами за счёт наращивания производства и экспорта.

Международные аналитики в последнее время подчёркивают, что ключевое достоинство Вьетнама заключается не только в темпах роста ВВП, но и в качестве этого роста. Экономическая структура страны заметно сместилась от традиционного сельского хозяйства к промышленности, сфере услуг и отраслям с более высокой добавленной стоимостью. Международные СМИ относят Вьетнам к числу государств, эффективно воспользовавшихся тенденцией диверсификации глобальных цепочек поставок.

По оценке Конференции ООН по торговле и развитию (UNCTAD), Вьетнам стабильно входит в число лидеров АСЕАН по привлечению прямых иностранных инвестиций не только по объёму, но и по уровню технологического эффекта. Эксперты считают, что конкурентные преимущества Вьетнама формируются за счёт сочетания молодой рабочей силы, конкурентоспособных издержек и усилий по улучшению инфраструктуры, логистики и административных процедур. В настоящее время Вьетнам относится к числу наиболее открытых экономик мира.

Аналитики Всемирной торговой организации подчёркивают, что Вьетнам уже не является «дешёвой фабрикой», а последовательно укрепляет свои позиции в глобальной цепочке создания стоимости, особенно в таких секторах, как электроника, пищевая переработка, экологичный текстиль и вспомогательная промышленность.

Новым аспектом, на который всё чаще обращают внимание зарубежные эксперты, является переход Вьетнама от модели роста, основанной преимущественно на капитале и труде, к акценту на инновации, производительность и цифровую экономику. Цифровая экономика, электронная коммерция, финансовые технологии и стартап-экосистема рассматриваются как новые драйверы, позволяющие Вьетнаму избежать «ловушки среднего дохода».

В целом, с международной точки зрения, процесс экономических преобразований во Вьетнаме носит поступательный и устойчивый характер, ориентированный на формирование долгосрочной основы развития. По оценкам, это является обнадёживающим результатом последовательной реализации ключевых ориентиров, заложенных на XIII съезде Коммунистической партии Вьетнама, и получит дальнейшее развитие после XIV съезда, по мере постепенного перехода страны к новому этапу развития с всё более чётко обозначенной стратегической направленностью.