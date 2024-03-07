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Вьетнам продолжает призывать к прекращению огня в секторе Газа.
Он заявил, что того, что совет сделал за последние пять месяцев, недостаточно для предотвращения насилия и снижения напряженности, и выразил надежду на то, что совет сохранит единство и приложит больше усилий для прекращения боевых действий и посодействует диалогу.
Подчеркнув срочность деятельности по оказанию гуманитарной помощи и ключевую роль Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в этом вопросе, представитель Вьетнама предложил уделить приоритетное внимание обеспечению достаточного количества воды, продовольствия, медикаментов и топлива для того, чтобы гражданское население могло выжить; и приветствовал все международные посреднические усилия по продвижению мирных переговоров на основе «решения о сосуществовании двух государств» и соответствующих резолюций ООН.
Со своей стороны, председатель Генеральной Ассамблеи ООН выразил разочарование в связи с применением права вето постоянным членом СБ ООН по проекту резолюции о чрезвычайном гуманитарном прекращении огня в секторе Газа 20 февраля. Он повторил свой призыв ко всем сторонам уважать международное право и проявлять максимальную сдержанность, добавив, что он надеется, что международное сообщество продолжит прилагать усилия по поиску решения для прекращения кризиса.
Представители многих стран призвали СБ ООН проявить ответственность и усилить свою роль в содействии достижению устойчивого прекращения огня, обеспечивая беспрепятственное оказание чрезвычайной гуманитарной помощи населению Газы.