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Вьетнам продолжает получать поздравления по случаю Национального праздника
В телеграммах Султан Хаджи Хассанал Болкиах подтвердил, что Бруней всегда дорожит давними отношениями дружбы с Вьетнамом. Он выразил желание, чтобы в контексте празднования 5-й годовщины установления отношений всеобъемлющего партнерства две страны продолжали укреплять сотрудничество в областях торговли, энергетики, народных обменов и совместно продвигали Видение Сообщества АСЕАН до 2025 года, новое Видение до 2045 года, стремились к достижению общих целей мира, стабильности и процветания в регионе.
Президент Республики Индонезия Джоко Видодо направил поздравительное письмо в адрес Генерального секретаря ЦК КПВ, Президента СРВ То Лама.
В своем письме Президент Индонезии поздравил Вьетнам и выразил уверенность в том, что отношения между Индонезией и Вьетнамом будут подняты на новый уровень.
Король Малайзии Аль-Султан Ибрагим Ибни Альмархум Султан Искандар и Королева направили поздравительное письмо Генеральному секретарю ЦК КПВ, Президенту СРВ То Ламу, Председатель Палаты представителей Парламента Малайзии Джохари бен Абдул – Председателю Национального собрания (НС) СРВ Чан Тхань Ману.
Высокопоставленные руководители Малайзии выразили радость по поводу дальнейшего развития и расширения отношений стратегического партнерства Вьетнама и Малайзии во многих областях, что является свидетельством тесных отношений между руководителями, народами двух стран на протяжении последних 50 лет. Они выразили уверенность, что сотрудничество между двумя странами принесет еще более существенные результаты для народов двух стран, ради мира, сотрудничества и развития в регионе.
Президент Республики Филиппины Фердинанд Ромуальдес Маркос-младший направил поздравительные письма в адрес Генерального секретаря ЦК КПВ, Президента СРВ То Лама и Премьер-министра СРВ Фам Минь Тьиня.
В письмах Президент Филиппин поздравил Вьетнам с большими достижениями в деле строительства и развития страны, высоко оценил стойкую волю и решимость вьетнамского народа на пути к восстановлению независимости и свободы. Он выразил уверенность в том, что быстрое развитие экономики Вьетнама будет способствовать миру и стабильности в регионе АСЕАН, а также подтвердил свое стремление продолжать углублять отношения стратегического партнерства с Вьетнамом во имя мира, сотрудничества и развития, а также на благо народов двух стран.
Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн направил поздравительную телеграмму Генеральному секретарю ЦК КПВ, Президенту СРВ То Ламу, исполняющий обязанности Премьер-министра Королевства Таиланд Пумтам Вечайачай направил поздравительную телеграмму Премьер-министру СРВ Фам Минь Тьиню.
Руководители Таиланда выразили радость по поводу всестороннего развития сотрудничества между двумя странами, особенно в сферах торговли, инвестиций, туризма и инфраструктуре. Они подтвердили, что Таиланд всегда придает большое значение тесным дружественным отношениям с Вьетнамом, и выразили надежду, что две страны будут вместе использовать новые возможности для развития сотрудничества, ради общих интересов двух стран, для лучшего будущего народов двух стран.
Президент Республики Корея Юн Сок Ёль направил поздравительную телеграмму Генеральному секретарю ЦК КПВ, Президенту СРВ То Ламу.
Президент Юн Сок Ёль подтвердил, что в течение более 30 лет после установления дипломатических отношений Вьетнам и Южная Корея построили тесные отношения сотрудничества, основанные на фундаменте дружбы и прочного доверия. Он выразил надежду на то, что две страны продолжат расширять и углублять отношения всеобъемлющего стратегического партнерства во всех областях в ближайшее время.
Президент Соединенных Штатов Америки (США) Джо Байден направил поздравительную телеграмму в адрес Генерального секретаря ЦК КПВ, Президента СРВ То Лама и вьетнамского народа.
В телеграмме Президент Джо Байден поблагодарил Вьетнам за теплый прием, оказанный ему во время его визита во Вьетнам в 2023 году, отметив, что США и Вьетнам добились большого прогресса в построении отношений всеобъемлющего стратегического партнерства, способствуя миру, стабильности и развитию в регионе. Он подтвердил, что США поддерживают сильный, независимый, процветающий и самостоятельный Вьетнама, и выразил желание в дальнейшем укреплять отношения между правительствами, между народами двух стран.
Император Японии Нарухито направил поздравительную телеграмму в адрес Генерального секретаря ЦК КПВ, Президента СРВ То Лама.
Генерал-губернатор Австралии Саманта Мостин направила поздравительное письмо Генеральному секретарю ЦК КПВ, Президенту СРВ То Ламу.
Генерал-губернатор Австралии направила самые теплые поздравления Правительству и народу Вьетнама и подчеркнула, что две страны являются близкими друзьями. Она выразила уверенность, что отношения всеобъемлющего стратегического партнерства между Австралией и Вьетнамом продолжат развиваться.
Второй министр иностранных дел Брунея-Даруссалама Эриван Пехин Юсоф, Министр иностранных дел Малайзии Дато Сери Утама Хаджи Мохамад Бин Хасан направили поздравительные письма Вице-премьеру, Министру иностранных дел СРВ Буй Тхань Шону.