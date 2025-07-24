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Вьетнам продолжает оставаться третьим по величине экспортёром риса в Сингапур
В первые шесть месяцев 2025 года импорт риса в Сингапур из Вьетнама составил 60,9 млн сингапурских долларов (SGD), что на 17,1% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, при этом Вьетнам занял 24,5% общей доли рынка импортируемого риса.
Хотя объём рынка Сингапура существенно не изменился, общий объём импорта вьетнамского риса в стоимостном выражении снизился на 17,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это снижение, вероятно, связано с уменьшением экспортных цен на рис по сравнению с 2024 годом.
Согласно отчёту Министерства сельского хозяйства и окружающей среды Вьетнама, средняя экспортная цена вьетнамского риса за первое полугодие 2025 года составила около 517,5 долларов США за тонну, снизившись на 18,4% по сравнению с тем же периодом 2024 года.
Белый рис (10063099) остаётся категорией с наибольшей стоимостью импорта среди вьетнамского риса, поставляемого в Сингапур: за первое полугодие 2025 года его импорт составил 38,6 млн SGD, что на 11,9% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, занимая 29,6% доли рынка.
По данным Статистического управления предприятий Сингапура, белый рис (10063099) является товарной позицией с высокой степенью диверсификации поставщиков (более 20 стран). Несмотря на это, Вьетнам занимает второе место по объёму импорта белого риса в Сингапур после Индии (60,9 млн SGD, 46,7% доли рынка).
Помимо белого риса, Вьетнам также поставляет в Сингапур шлифованный/шелушёный ароматный рис (10063070) и клейкий рис (10063030). Объёмы импорта этих двух категорий в первом полугодии составили соответственно 15,5 млн SGD и 4,7 млн SGD, что соответствует 57% и 61% доли рынка. Хотя эти показатели демонстрируют снижение по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, Вьетнам по-прежнему занимает лидирующие позиции по поставкам этих категорий в Сингапур.
В целом, по данным Торгового представительства Вьетнама, в первом полугодии 2025 года общий объём импорта риса в Сингапур со всего мира составил около 248,9 млн SGD, что на 10,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наиболее востребованным сортом остаётся белый рис (10063099), объём импорта которого достиг 130 млн SGD, увеличившись на 83,7% и составив 52,4% от общего объёма импорта риса (1006) в Сингапуре.
Второе место занимает белый рис Hom Mali (10063040) с объёмом импорта 44,2 млн SGD (рост на 11,8%), что соответствует 17,8% доли. Далее следует шлифованный/шелушёный ароматный рис (10063070) с 27,1 млн SGD (снижение на 31%), или 10,9% от общего объёма. Остальные категории риса суммарно составили 29,4 млн SGD, каждая из которых занимает не более 4% доли, при этом большинство категорий демонстрируют отрицательную динамику (от -14% до -47%), за исключением бурого риса (10062090 и 10062010), где зафиксирован рост импорта (соответственно на 5,1% и 7,4%).
По поставщикам, Индия остаётся крупнейшим экспортёром риса в Сингапур в первом полугодии 2025 года с объёмом 87,8 млн SGD (35,3% рынка), сосредоточив внимание на белом рисе (10063099) и пареном рисе (10063091).
Таиланд занимает второе место с объёмом поставок 76,2 млн SGD (30,6% рынка), при этом основным товаром является белый рис Hom Mali (10063040).
По оценке Торгового представительства Вьетнама, при стабильном объёме импортного рынка риса в Сингапуре вьетнамский рис по-прежнему сталкивается с высокой конкуренцией со стороны Индии, Таиланда и Японии.
Инициатива правительства Сингапура по заключению двустороннего соглашения о торговле рисом с Вьетнамом может способствовать стабилизации экспортных поставок вьетнамского риса в Сингапур в будущем.