Вьетнам продолжает оставаться привлекательным направлением для притока ПИИ

В 2025 году, на фоне глобального сокращения прямых иностранных инвестиций (ПИИ), Вьетнам продолжил оставаться стабильным и устойчивым направлением международных инвестиционных потоков.

Иллюстративное фото: ВИА

Общий объём зарегистрированного капитала (включая новые проекты, корректировки капитала и сделки по приобретению долей и акций) превысил 38,4 млрд долларов США, увеличившись на 0,5% по сравнению с 2024 годом. Объём фактически освоенных иностранных инвестиций превысил 27,6 млрд долларов США, что на 9% больше, чем годом ранее, и стало самым высоким показателем за последние пять лет.



По данным Департамента иностранных инвестиций Министерства финансов, несмотря на снижение объёма новых зарегистрированных проектов на 12,2% по сравнению с 2024 годом, объём дополнительного капитала вырос на 0,8%, а вложения в форме приобретения долей и акций (M&A) увеличились сразу на 54,8%. Это отражает более осторожный подход новых инвесторов к запуску проектов на фоне глобальной неопределённости, в то время как уже действующие проекты активно расширяют масштабы деятельности за счёт увеличения капитала и сделок M&A.



Комментируя итоги привлечения ПИИ в 2025 году, эксперт по государственной политике Университета экономики Вьетнамского национального университета доктор Нгуен Куок Вьет отметил, что значительный рост фактически освоенного капитала, особенно дополнительного финансирования действующих проектов, свидетельствует о продолжающемся укреплении доверия международных инвесторов. Это также подтверждает эффективность более глубокого участия Вьетнама в глобальных производственных и стоимостных цепочках, поскольку инвесторы расширяют производство, готовясь к перестройке цепочек поставок и восстановлению мирового спроса.



По его словам, это является позитивным сигналом, отражающим качественный сдвиг в структуре производства и экономики. Примечательно, что новые ПИИ в 2025 году в основном сосредоточены в обрабатывающей промышленности, особенно в высокотехнологичных секторах, таких как полупроводники, электроника и электротехника, на долю которых приходится более 80% притока. Эти отрасли также являются крупнейшими экспортёрами: около 78% экспортной выручки Вьетнама формируется предприятиями с иностранным капиталом. Рост инвестиций в высокую добавленную стоимость и ключевые экспортные отрасли создаёт прочную основу для устойчивого роста, связанного с расширением торговли и экспорта в ближайшие годы.



Доверие инвесторов также отражается в макроэкономических показателях. Промышленное производство сохранило устойчивый рост и в четвёртом квартале 2025 года увеличилось на 9,9%, при этом обрабатывающая промышленность выросла почти на 11%. Индекс деловой активности (PMI) заметно восстановился в последние месяцы года, что свидетельствует о преодолении инвесторами опасений, связанных с глобальными торговыми рисками и тарифными мерами.



Наряду с этим сохраняется макроэкономическая стабильность: валютный курс находится под контролем, средняя инфляция составляет около 3,3% - ниже целевого ориентира Национального собрания, а объём внешней торговли превысил 930 млрд долларов США. Эти факторы укрепляют позиции Вьетнама как безопасного и надёжного инвестиционного направления.



Доктор Нгуен Куок Вьет подчеркнул, что решительная реализация двух стратегических прорывов в инфраструктуре и институциональной среде в 2025 году за счёт ускорения освоения государственных инвестиций и административных реформ стала важным стимулом для притока нового и дополнительного иностранного капитала.



Оценивая перспективы на 2026 год, он отметил, что они выглядят достаточно позитивно, особенно с учётом вступления в силу ключевых законов и резолюций, принятых в 2025 году.



По его анализу, Вьетнам сегодня находится в центре глобального перераспределения цепочек поставок и инвестиционных потоков. Благодаря макроэкономической стабильности, устойчивой социально-политической среде и открытой внешней политике, ориентированной на партнёрство и взаимовыгодное сотрудничество, страна всё чаще рассматривается как привлекательное направление мировой торговли и инвестиций.



Кроме того, Вьетнам сохраняет конкурентные преимущества в сфере трудовых ресурсов: повышающееся качество рабочей силы, разумные издержки и высокая способность адаптироваться к требованиям перемещающихся цепочек производства и поставок. Процесс институциональных реформ и улучшение инвестиционно-деловой среды также высоко оцениваются инвесторами, создавая всё более благоприятную и прозрачную среду.



Эта оценка подтверждается и отчётом Индекса деловой среды (BCI), опубликованным Европейской бизнес-ассоциацией во Вьетнаме (EuroCham) 13 января, согласно которому индекс достиг 80 пунктов - максимального уровня за последние семь лет.



Председатель EuroCham Бруно Жасперт отметил: «После многих лет колебаний около нейтрального уровня достижение отметки 80 означает, что текущая уверенность основывается не на ожиданиях, а на реальности: предприятия стабильно работают, заказы постепенно восстанавливаются, а инвестиционные решения реализуются. Вьетнам вступает в фазу структурных преобразований, постепенно утверждаясь в роли одного из ключевых двигателей роста на пути к вхождению в тройку крупнейших экономик АСЕАН».



Инвестиционная привлекательность Вьетнама дополнительно подтверждается тем, что 87% европейских компаний готовы рекомендовать страну как инвестиционное направление для других иностранных инвесторов, причём наибольший уровень уверенности демонстрируют крупные предприятия.