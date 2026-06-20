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Вьетнам продолжает активно и ответственно выполнять роль государства-члена ЮНЕСКО

Страна уделяет большое внимание совершенствованию правовой базы, ставит сообщества в центр политики сохранения наследия и увязывает эту деятельность с образованием, устойчивым туризмом и цифровой трансформацией.
  Общий вид 11-й сессии Генеральной ассамблеи Конвенции 2003 года об охране нематериального культурного наследия. Фото: ВИА  
По сообщению корреспондента ВИА во Франции, с 16 по 19 июня в Париже заместитель министра иностранных дел Нго Ле Ван — председатель Национальной комиссии Вьетнама по делам ЮНЕСКО — возглавил вьетнамскую делегацию на 11-й сессии Генеральной ассамблеи Конвенции 2003 года об охране нематериального культурного наследия, а также провёл работу по продвижению вьетнамских проектов по сохранению и номинированию объектов наследия и развитию сотрудничества с ЮНЕСКО.

В работе Генеральной ассамблеи Конвенции 2003 года приняли участие более 650 делегатов из 185 государств-членов и свыше 100 наблюдателей. Выступая на заседании, заместитель министра Нго Ле Ван приветствовал усилия по превращению Конвенции 2003 года в важнейшую платформу международного сотрудничества в сфере охраны культурного наследия, содействия культурному разнообразию, диалогу между сообществами и устойчивому развитию.

По его словам, спустя более двух десятилетий Конвенция 2003 года вступает в новый этап развития. Охрана нематериального культурного наследия сегодня означает не только сохранение традиционных ценностей, но и укрепление устойчивости сообществ, развитие образования, обеспечение устойчивых источников дохода населения и повышение адаптационных возможностей. Заместитель министра предложил ЮНЕСКО и государствам-членам продолжать мобилизацию новых и инновационных ресурсов, эффективно использовать современные технологии, а также укреплять взаимосвязь Конвенции 2003 года с другими культурными конвенциями ЮНЕСКО, прежде всего с Конвенцией 1972 года об охране всемирного культурного и природного наследия.

Председатель Национальной комиссии Вьетнама по делам ЮНЕСКО подчеркнул, что Вьетнам, являясь одной из первых стран-участниц Конвенции 2003 года и располагая в настоящее время 17 элементами нематериального культурного наследия, включёнными в списки ЮНЕСКО, неизменно рассматривает культуру как духовную основу общества, одновременно как цель и движущую силу устойчивого развития. Страна уделяет большое внимание совершенствованию правовой базы, ставит сообщества в центр политики сохранения наследия и увязывает эту деятельность с образованием, устойчивым туризмом и цифровой трансформацией.

Вьетнама по делам ЮНЕСКО, выступает с программной речью на сессии. Фото: ВИА
По случаю успешного завершения Вьетнамом мандата члена Межправительственного комитета Конвенции 2003 года на период 2022–2026 годов Нго Ле Ван подтвердил, что Вьетнам и впредь будет играть активную роль, вносить позитивный и ответственный вклад, сотрудничая с ЮНЕСКО и государствами-членами для того, чтобы Конвенция оставалась гуманистической и эффективной платформой сотрудничества, способствующей формированию более разнообразного, инклюзивного и мирного мира.

В ходе визита заместитель министра провёл встречи и переговоры с Генеральным директором ЮНЕСКО Халедом Эль-Энани, Председателем Генеральной конференции ЮНЕСКО Хондкером М. Талхой, помощником Генерального директора ЮНЕСКО по вопросам культуры Наефом Х. Аль-Файезом, директором Центра всемирного наследия Лазаром Ассомо, генеральным директором Международного совета по сохранению памятников и достопримечательных мест (ICOMOS) Селин Ногуэс-Вебер, министром культуры и изящных искусств Камбоджи, министром культуры Болгарии, министром культуры Мавритании, а также руководителями делегаций многих государств-членов.

Основное внимание было уделено укреплению сотрудничества, привлечению поддержки для важных вьетнамских инициатив и номинационных досье, а также продвижению комплекса мероприятий, посвящённых 50-летию отношений между Вьетнамом и ЮНЕСКО.

В ходе переговоров Нго Ле Ван подтвердил, что Вьетнам придаёт большое значение партнёрству с ЮНЕСКО и поддерживает видение и реформаторские усилия организации, направленные на повышение эффективности её деятельности, особенно в рамках процесса реформы UNESCO80.

В связи с тем, что 2026 год ознаменует 50-летие отношений между Вьетнамом и ЮНЕСКО, стороны обсудили ключевые направления сотрудничества на новом этапе развития, включая подготовку рамочной программы сотрудничества Вьетнам – ЮНЕСКО на 2026–2030 годы, а также проведение юбилейных мероприятий в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже и в Ханое.

Нго Ле Ван передал Генеральному директору ЮНЕСКО Халеду Эль-Энани официальное приглашение посетить Вьетнам в текущем году. Генеральный директор подчеркнул, что Вьетнам является активным и ответственным государством-членом, внёсшим значительный и эффективный вклад в деятельность ЮНЕСКО, подтвердил принятие приглашения и выразил готовность приветствовать высокопоставленную вьетнамскую делегацию в штаб-квартире ЮНЕСКО по случаю 50-летия двусторонних отношений.

Стороны также обсудили продвижение совместных инициатив, включая Международное десятилетие культуры во имя устойчивого развития, Азиатско-Тихоокеанскую конференцию по вопросам наследия и аутентичности (Ханой, сентябрь 2026 года), а также инициативы по продвижению культуры мира, включая Фестиваль мира в провинции Куангчи в июле 2026 года.

Особое внимание было уделено вопросам дальнейшей экспертной и консультативной поддержки со стороны ЮНЕСКО и ICOMOS в деле сохранения и популяризации объектов всемирного наследия, уже включённых в списки ЮНЕСКО. В частности, речь шла о проекте сохранения, реставрации и популяризации ценности Центральной зоны Императорской цитадели Тханглонг — Ханой, включая восстановление дворца Киньтхиен и пространства главного дворца Киньтхиен, а также о содействии в подготовке и продвижении номинационных досье «Мо Мыонг» и археологического комплекса Окео — Бате.

Руководители ЮНЕСКО, Центра всемирного наследия и ICOMOS подтвердили готовность продолжать сопровождать и поддерживать Вьетнам в подготовке, совершенствовании и продвижении проектов наследия и инициатив, предложенных вьетнамской стороной.

Во время встреч представители ЮНЕСКО и руководители иностранных делегаций высоко оценили динамичное развитие Вьетнама, его стратегическое видение и масштабные решения в сфере культурного развития, выразив заинтересованность в дальнейшем обмене опытом, особенно в вопросах гармоничного сочетания сохранения наследия и его использования в интересах устойчивого развития, туризма и повышения уровня жизни населения.

Генеральная ассамблея Конвенции 2003 года является высшим руководящим органом ЮНЕСКО в области охраны нематериального культурного наследия и объединяет представителей 185 государств-членов. Она принимает ключевые решения по вопросам политики и реализации Конвенции, распределяет финансовые ресурсы на поддержку программ сохранения нематериального культурного наследия в государствах-членах и избирает состав Межправительственного комитета Конвенции.

ИЖВ/ВИА

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