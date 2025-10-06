НОВОСТИ
Вьетнам продвигает экспорт халяльной продукции в Турцию
В семинаре приняли участие представители компетентных органов и многочисленных предприятий двух стран. По сообщению корреспондента ВИА в Южной Европе, мероприятие прошло в комбинированном формате — очно и онлайн, — с целью укрепления торгово-экономического сотрудничества в сфере продукции и услуг халяль. Оно позволило вьетнамским компаниям продемонстрировать свои возможности в производстве и переработке продукции, соответствующей международным стандартам халяль.
Семинар также стал площадкой для прямых контактов между органами управления, сертификационными организациями, отраслевыми ассоциациями и бизнес-сообществами двух стран.
Выступая с приветственным словом, Посол Вьетнама в Турции Данг Тхи Тху Ха отметила, что за почти 50 лет после установления дипломатических отношений сотрудничество Вьетнама и Турции динамично развивается, особенно после визита премьер-министра Фам Минь Тьиня в 2023 году. Среди различных сфер взаимодействия направление халяль является относительно новым, но обладающим большим потенциалом, поскольку обе страны имеют сильные стороны и взаимодополняющие потребности, а также внимание со стороны правительств.
Заместитель директора Департамента по продвижению торговли Ле Хоанг Тай подчеркнул, что за последние годы торгово-экономические связи Вьетнама и Турции значительно укрепились: двусторонний товарооборот в 2024 году превысил 2 млрд долларов США. Вьетнам является вторым по величине торговым партнёром Турции в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), а Турция служит важными воротами для выхода вьетнамских товаров на рынки Ближнего Востока, Европы и Северной Африки.
По его словам, при значительном мусульманском населении Турция располагает ёмким рынком сбыта и развитым центром переработки халяльной продукции, тогда как Вьетнам постепенно утверждает свои позиции в качестве поставщика халяльных товаров — от переработанных продуктов питания, сельхозпродукции и напитков до туристических и логистических услуг. Глобальный рынок халяль оценивается более чем в 2,5 трлн долларов США и быстро расширяется, открывая большие перспективы для сотрудничества Вьетнама и Турции.
Председатель Совета директоров Турецкого агентства по сертификации халяль Зафер Сойлу отметил, что потребление продукции и услуг с сертификатом халяль стремительно растёт во всём мире: халяль признаётся эталоном безопасности, гигиены и качества. Он подробно проинформировал участников о требованиях и процедуре сертификации продукции халяль для поставок на рынок Турции.
Председатель Всемирного саммита халяль Юнус Эте отметил быстрый рост спроса на продукты питания, косметику, фармацевтику и туризм халяль. По его словам, в последние годы Вьетнам и Турция добились заметного прогресса в развитии сотрудничества в этой области. Турция, благодаря стратегическому положению между Азией и Европой, является не только сильным торговым партнёром, но и воротами в обширные региональные рынки. Он сообщил, что 26–29 ноября в Стамбуле состоятся Всемирный саммит халяль и Всемирная выставка халяль, пригласив вьетнамские органы и предприятия принять участие.
Директор Национального центра сертификации халяль (HALCERT) Рамлан Осман отметил, что HALCERT уже помог многим вьетнамским компаниям выйти на рынки Японии и Малайзии, и этот опыт можно использовать для удовлетворения потребностей Турции. Помимо сертификации, HALCERT также содействует B2B-контактам между вьетнамскими и турецкими компаниями.
Несмотря на большой потенциал, путь экспорта продукции «халяль» в Турцию по-прежнему сопряжён со множеством вызовов, которые вьетнамским предприятиям предстоит преодолеть. Прежде всего это соблюдение строгих стандартов «халяль» — от сырья, чистого и гуманного производственного процесса до этапов транспортировки и хранения. Кроме того, отсутствие единообразия в признании сертификатов «халяль» между мусульманскими странами также является серьёзным препятствием.
В условиях стремительного роста мирового спроса на продукцию «халяль» Вьетнам уделяет большое внимание развитию экосистемы «халяль» и рассматривает это направление как стратегическое: оно одновременно открывает новые экспортные возможности и способствует укреплению национальных позиций в глобальной цепочке добавленной стоимости.
Правительство Вьетнама уже реализует и продолжает осуществлять ряд программ по поддержке предприятий в повышении производственных возможностей, качества продукции и сертификации «халяль», а также активно сотрудничает с международными организациями для содействия продвижению вьетнамских товаров на мировой мусульманский рынок.