Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Вьетнам продвигает экспорт одежды, текстиля, кожи и обуви в Австралию

Торговое представительство Вьетнама в Австралии представило высококачественную вьетнамскую одежду и текстиль на недавней выставке, которая была частью выставки International Sourcing Expo Australia. Торговое представительство Вьетнама в Австралии представило высококачественную вьетнамскую одежду и текстиль на недавней выставке, которая была частью выставки International Sourcing Expo Australia.

Ежегодная выставка, проходившая с 15 по 17 ноября, крупнейшая в своем роде в Австралии, собрала 400 компаний из примерно 20 стран и территорий.

Помимо демонстрации высококачественной швейной и текстильной продукции, сотрудники Торгового представительства также подкрепили интерес посетителей к другой продукции вьетнамского швейно-текстильного и кожевенно-обувного секторов.

Торговое представительство также выступило соорганизатором онлайн-выставки вьетнамской одежды, текстиля, кожи и обуви на цифровой платформе Vietnamsourcingexpo.com с 17 по 25 ноября с участием десятков предприятий.

Ожидается, что эти мероприятия предоставят вьетнамским предприятиям больше возможностей для доступа к австралийскому рынку, сказал глава Торгового представительства Нгуен Фу Хоа, добавив, что в следующем году оно организует больше мероприятий по продвижению торговли.

Он предложил Вьетнамской ассоциации текстиля и одежды (VITAS) и Вьетнамской ассоциации производителей кожи, обуви и сумок (LEFASO) направить делегации по продвижению торговли на выставки в Австралию, чтобы расширить экспортные возможности.

Экспорт одежды и текстиля из Вьетнама в Австралию в этом году увеличился на 27,96% до 358,4 млн. долл. США. Экспорт кожевенно-обувной отрасли вырос на 41,05% в годовом исчислении до 353,7 млн. долл. США.

По данным Главного управления таможни Вьетнама, по состоянию на октябрь товарооборот между двумя странами достиг 13,3 млрд. долл. США, при этом экспорт Вьетнама вырос более чем на 33,79% в годовом исчислении.

По результатам Хоа сказал, что, по его мнению, двусторонняя торговая выручка побьет новый рекорд в 15 млрд. долл. США в этом году.

ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Стартовала благотворительная программа Бег за сердцем-2023

Стартовала благотворительная программа «Бег за сердцем-2023»

Ежегодная благотворительная программа Run for the Heart 2023 («Бег за сердцем-2023»), направленная на сбор средств для детей, нуждающихся в операции на сердце, была запущена фондом VinaCapital и Gamuda Land Vietnam.
ПОДРОБНЕЕ

Top