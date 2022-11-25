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Вьетнам продвигает экспорт одежды, текстиля, кожи и обуви в Австралию
Ежегодная выставка, проходившая с 15 по 17 ноября, крупнейшая в своем роде в Австралии, собрала 400 компаний из примерно 20 стран и территорий.
Помимо демонстрации высококачественной швейной и текстильной продукции, сотрудники Торгового представительства также подкрепили интерес посетителей к другой продукции вьетнамского швейно-текстильного и кожевенно-обувного секторов.
Торговое представительство также выступило соорганизатором онлайн-выставки вьетнамской одежды, текстиля, кожи и обуви на цифровой платформе Vietnamsourcingexpo.com с 17 по 25 ноября с участием десятков предприятий.
Ожидается, что эти мероприятия предоставят вьетнамским предприятиям больше возможностей для доступа к австралийскому рынку, сказал глава Торгового представительства Нгуен Фу Хоа, добавив, что в следующем году оно организует больше мероприятий по продвижению торговли.
Он предложил Вьетнамской ассоциации текстиля и одежды (VITAS) и Вьетнамской ассоциации производителей кожи, обуви и сумок (LEFASO) направить делегации по продвижению торговли на выставки в Австралию, чтобы расширить экспортные возможности.
Экспорт одежды и текстиля из Вьетнама в Австралию в этом году увеличился на 27,96% до 358,4 млн. долл. США. Экспорт кожевенно-обувной отрасли вырос на 41,05% в годовом исчислении до 353,7 млн. долл. США.
По данным Главного управления таможни Вьетнама, по состоянию на октябрь товарооборот между двумя странами достиг 13,3 млрд. долл. США, при этом экспорт Вьетнама вырос более чем на 33,79% в годовом исчислении.
По результатам Хоа сказал, что, по его мнению, двусторонняя торговая выручка побьет новый рекорд в 15 млрд. долл. США в этом году.