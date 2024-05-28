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Вьетнам продвигает умную туристическую экосистему для привлечения посетителей
В Хошимине 3D-технологии были оптимизированы для предоставления информации и развития туризма, в частности, была создана интеллектуальная интерактивная туристическая карта с виртуальными помощниками в местах назначения.
Другие города, такие как Куангнинь, Дананг и Ниньбинь, также активизировали использование искусственного интеллекта (ИИ), технологии 360-градусной виртуальной реальности (VR 360) и QR-платежей.
Было организовано множество крупных семинаров и дискуссий по «умному» туризму, чтобы повысить осведомленность соответствующих агентств, департаментов и секторов об «умном» туризме и найти решения для развития этого сегмента.
Несмотря на позитивные изменения, эксперты, тем не менее, выражают обеспокоенность по поводу препятствий на пути развития «умного» туризма, поскольку большинство вьетнамских туристических фирм являются малыми и средними и не могут инвестировать много средств в технологии из-за ограниченности своего капитала.
Онлайн-туристические компании с международными брендами доминируют на внутреннем рынке. В то же время лишь около 10 вьетнамских компаний предлагают онлайн-услуги. Помимо жесткой конкуренции, отечественные фирмы сталкиваются с целым рядом трудностей, таких как несогласованная инфраструктура информационных технологий, недостаток опыта и кадров.
В рамках проекта Министерства культуры, спорта и туризма «Применение технологий Индустрии 4.0 для развития интеллектуального туризма, превращение туризма в ключевой сектор экономики» Вьетнам стремится создать интеллектуальную туристическую экосистему, чтобы удовлетворить растущий спрос на рынке.
Проект призван устранить недостатки и создать импульс для ускорения развития туризма в стране и внести вклад в национальную модернизацию.