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Вьетнам продвигает поставку на итальянский рынок чистой и высококачественной сельскохозяйственной продукции
На встрече посол Вьетнама в Италии Зыонг Хай Хынг представил разнообразие и преимущества сельскохозяйственной и фруктовой продукции Вьетнама. Он подтвердил, что Вьетнам является ответственным, прозрачным и устойчивым поставщиком чистой и высококачественной сельскохозяйственной и фруктовой продукции на международный рынок.
Посол Зыонг Хай Хынг выразил пожелание Вьетнаму и Италии расширить обмен и сотрудничество в области сельского хозяйства, включая расширение рынка вьетнамской сельскохозяйственной и фруктовой продукции в Италии, особенно импорт свежих фруктов, таких как драконий фрукт, мангустин, личи, маракуйя, авокадо, манго, кокос, которые были представлены посольством Вьетнама в Италии на ярмарке Macfrut и вызвали большой интерес у местных потребителей.
Со своей стороны, президент Fruitimprese Марко Сальви заявил, что сейчас настало золотое время для того, чтобы Вьетнам и Италия провели конкретную координацию для дальнейшего развития двусторонних торговых отношений.
По его словам, Италия является одновременно крупным экспортером и импортером фруктов в мире. В 2022 году Италия импортировала овощи и фрукты на сумму 4,5 млрд евро из разных стран мира. В частности, Италия импортирует большое количество орехов кешью из Вьетнама.
Руководитель Fruitimprese высоко оценил предложение посла Зыонг Хай Хунга о развитии сотрудничества между двумя сторонами в импорте-экспорте сельскохозяйственной и фруктовой продукции. В ближайшем будущем обе стороны проведут переговоры по созданию соответствующих рамок для развития двухстороннего сотрудничества. Итальянская сторона может предоставить Вьетнаму множество фруктов, таких как киви, груша, яблоко, а также современную сельскохозяйственную технику.
Fruitimprese была основана в 1949 году как Национальная ассоциация итальянских импортеров и экспортеров фруктов, овощей и цитрусовых. Ассоциация имеет большое количество бизнес-членов, включая производителей, экспортеров, импортеров, розничных продавцов, производственные организации, малые и крупные торгово-промышленные группы.