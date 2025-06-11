НОВОСТИ
Вьетнам продвигает парламентское сотрудничество между АСЕАН и Аргентиной
В семинаре приняли участие посол Вьетнама в Аргентине Нго Минь Нгует, посол Малайзии Нур Азман бин Абдул Рахим, посол Индонезии Сулайман Шариф и временный поверенный в делах Таиланда Фисек Панупат, а также представители Министерство иностранных дел, международной торговли и вероисповедания Палаты депутатов Аргентины, многочисленные аргентинские конгрессмены и председатели Аргентинских парламентских группа дружбы со странами АСЕАН.
Выступая на церемонии открытия мероприятия, посол Вьетнама Нго Минь Нгует подчеркнула важность укрепления партнерских отношений между АСЕАН и Общим рынком стран Южной Америки (МЕРКОСУР) в условиях современных глобальных вызовов. С совокупным населением более 950 миллионов человек, два этих экономических блока обладают взаимодополняющими преимуществами: АСЕАН - в сферах производства, технологий и услуг, тогда как МЕРКОСУР - в сельском хозяйстве, энергетике и природных ресурсах.
Посол Нго Минь Нгует предложила ряд конкретных мер по расширению сотрудничества, включая регулярные обмены между парламентскими органами, создание совместных рабочих групп по вопросам изменения климата, продовольственной безопасности и цифровой трансформации. Особенно она подчеркнула важность заключения соглашения о свободной торговле между МЕРКОСУР и АСЕАН.
Дипломатические представители Малайзии, Индонезии и Таиланда также подтвердили важную роль солидарности между АСЕАН и Аргентиной в укреплении двусторонних отношений. Со своей стороны, председатели Аргентинских парламентских группа дружбы со странами АСЕАН выразили готовность способствовать открытому диалогу и сотрудничеству между сторонами.