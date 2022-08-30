Вьетнам продвигает международное сотрудничество для выполнения климатических обязательств

29 августа в Ханое министр природных ресурсов и окружающей среды Чан Хонг Ха встретился с президентом 26-й Конференции Организации Объединенных Наций по изменению климата (COP26) Алоком Кумаром Шармой.

Министр Ха высоко оценил большое внимание Шармы к сотрудничеству с Вьетнамом в области реагирования на изменение климата и энергетического перехода посредством проведения двух онлайн-встреч с вьетнамскими официальными лицами и двух визитов во Вьетнам за последние шесть месяцев.

Он сказал, что в рамках усилий по реализации обязательств Вьетнама на COP26 его министерство разработало и представило правительству Национальную стратегию об изменении климата до 2050 года, план по сокращению выбросов метана и многие другие важные документы.

Чиновник отметил, что министерство пересматривает и обновляет Определяемый на национальном уровне вклад Вьетнама (NDC), чтобы обеспечить соответствие вклада страны в сокращение выбросов парниковых газов и адаптацию к изменению климата Национальной стратегии об изменении климата.

Содержание NDC 2022 года будет соответствовать содержанию обновленного NDC 2020, который будет включать дополнительные действия по выполнению обязательств Вьетнама на COP26, с конкретными расчетами обязательств Вьетнама до 2030 года на основе целей, установленных в Национальной стратегии об изменении климата до 2050 года.

Министр сказал, что руководители партии и государства Вьетнама придают большое значение развитию сотрудничества в области реагирования на изменение климата и энергетического перехода, и предложил Шарме призвать стороны оказывать стабильную финансовую поддержку с четкой информацией о сумме капитала и дорожной картой, чтобы Вьетнам мог активно осуществлять процесс перехода.

Подчеркнув последствия изменения климата в дельте Меконга, центральной части, Центральном нагорье и северных горных районах Вьетнама, министр Ха сказал, что в ближайшее время Вьетнам создаст механизмы и политику для повышения устойчивости и способности к адаптации в этих районах.

Со своей стороны, Шарма отметил, что он поспешит к соответствующим агентствам продолжать поддерживать Вьетнам финансами и технологиями, чтобы страна могла выполнить свои твердые обязательства на COP26, и считает, что страны должны быть более решительными в переходе от традиционных источников энергии к зеленой энергии.

Шарма добавил, что G7 надеется, что JETP будет действовать как «координационный центр», чтобы помочь координировать международную поддержку и сотрудничество группы для Вьетнама гармоничным, единым и эффективным образом. Для этого Вьетнам и его партнеры будут иметь общий подход, избегая необходимости работать с каждым партнером индивидуально, ограничивая потери и дублирование, тем самым облегчая Вьетнаму и его партнерам достижение своих целей.