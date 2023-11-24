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Вьетнам продвигает международное сотрудничество в развитии углеродного рынка
В контексте зеленой трансформации низкоуглеродная экономика становится неизбежной тенденцией, а создание, функционирование и развитие углеродных рынков становится все более важным инструментом.
В связи с этим на семинаре обсуждался международный опыт и рекомендации для Вьетнама по развитию углеродного рынка, включая совершенствование политических институтов, повышение качества человеческих ресурсов и уровня инфраструктуры, а также продвижение механизмов международного сотрудничества.
Выступая на открытии семинара, постоянный заместитель министра иностранных дел Нгуен Минь Ву подтвердил, что «зеленая» трансформация является новым источником мотивации для быстрого и устойчивого роста.
Заместитель министра Нгуен Минь Ву подчеркнул, что развитие «зеленых» финансовых рынков, особенно углеродных является ключом успешного перехода к «зеленой» экономике.
Однако эта задача будет непростая, особенно для развивающихся стран, не имеющих единой и качественной системы зеленых стандартов и правил.
Заместитель министра иностранных дел отметил, что мнения, представленные на семинаре, станут полезным источником справочной информации для центральных и местных ведомств, министерств, отраслей и населенных пунктов в процессе завершения правовой базы развития углеродного рынка во Вьетнаме.
Заместитель директора Управления по изменению климата при Министерстве природных ресурсов и окружающей среды Нгуен Туан Куанг отметил, что Вьетнам опубликовал множество важных стратегических документов по «зеленому» росту и устойчивому развитию, включая дорожную карту развития углеродных рынков.
В ближайшем будущем Вьетнам планирует ускорить разработку правил управления углеродными кредитами и обмен квотами на выбросы парниковых газов, руководить реализацией внутренних и международных механизмов обмена и компенсации углеродных квот в соответствии с положениями законодательства и международных договоров, а также руководить торговой площадкой углеродных квот с 2025 года.