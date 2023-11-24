Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Вьетнам продвигает международное сотрудничество в развитии углеродного рынка

Заместитель министра иностранных дел Нгуен Минь Ву подтвердил, что «зеленая» трансформация является новой движущей силой устойчивого роста, и что это ключевой фактор, помогающий Вьетнаму утвердить свою позицию в глобальной зеленой цепочке создания стоимости. 23 ноября во второй половине дня в Ханое Министерство иностранных дел, Министерство природных ресурсов и окружающей среды и Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) совместно организовали международную конференцию на тему «Международный опыт развития углеродного рынка и рекомендация для Вьетнама».

В контексте зеленой трансформации низкоуглеродная экономика становится неизбежной тенденцией, а создание, функционирование и развитие углеродных рынков становится все более важным инструментом.

В связи с этим на семинаре обсуждался международный опыт и рекомендации для Вьетнама по развитию углеродного рынка, включая совершенствование политических институтов, повышение качества человеческих ресурсов и уровня инфраструктуры, а также продвижение механизмов международного сотрудничества.

Выступая на открытии семинара, постоянный заместитель министра иностранных дел Нгуен Минь Ву подтвердил, что «зеленая» трансформация является новым источником мотивации для быстрого и устойчивого роста.

Заместитель министра Нгуен Минь Ву подчеркнул, что развитие «зеленых» финансовых рынков, особенно углеродных является ключом успешного перехода к «зеленой» экономике.

Однако эта задача будет непростая, особенно для развивающихся стран, не имеющих единой и качественной системы зеленых стандартов и правил.

Заместитель министра иностранных дел отметил, что мнения, представленные на семинаре, станут полезным источником справочной информации для центральных и местных ведомств, министерств, отраслей и населенных пунктов в процессе завершения правовой базы развития углеродного рынка во Вьетнаме.

Заместитель директора Управления по изменению климата при Министерстве природных ресурсов и окружающей среды Нгуен Туан Куанг отметил, что Вьетнам опубликовал множество важных стратегических документов по «зеленому» росту и устойчивому развитию, включая дорожную карту развития углеродных рынков.

В ближайшем будущем Вьетнам планирует ускорить разработку правил управления углеродными кредитами и обмен квотами на выбросы парниковых газов, руководить реализацией внутренних и международных механизмов обмена и компенсации углеродных квот в соответствии с положениями законодательства и международных договоров, а также руководить торговой площадкой углеродных квот с 2025 года.

ВИА/ИЖВ

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

ПОДРОБНЕЕ

Top