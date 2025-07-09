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Вьетнам продвигает комплексный подход к правам человека в АСЕАН
Признавая достигнутый прогресс, он призвал комиссию заняться решением возникающих проблем, таких как бедность, тяжелые условия труда и влияние технологий на права человека.
Он также объявил, что в конце этого года Вьетнам проведет у себя семинар AICHR по правам моряков, чтобы повысить осведомленность, поделиться передовым опытом и содействовать сотрудничеству в этой важнейшей области.
В ходе диалога министры иностранных дел стран АСЕАН приветствовали значимый вклад AICHR в создание сообщества АСЕАН и высоко оценили ее усилия по учету прав человека во всех областях сотрудничества блока, включая продвижение прав женщин, детей и инвалидов, а также решение возникающих проблем, таких как защита окружающей среды, изменение климата, психическое здоровье, транснациональная преступность, кибербезопасность, управление искусственным интеллектом и другие передовые технологии.
Министры утвердили План работы AICHR на 2026-2030 годы, призвав комиссию тесно увязать свои инициативы с Концепцией развития сообщества АСЕАН до 2045 года. Они также призвали ее применять инновационные, гибкие, адаптивные и своевременные подходы к поощрению и защите прав человека, тем самым способствуя созданию жизнестойкого, динамичного, творческого и ориентированного на интересы людей сообщества АСЕАН.
В тот же день состоялось заседание Комиссии зоны, свободной от ядерного оружия, в Юго-Восточной Азии (ЗСЯО), на котором министры иностранных дел стран АСЕАН подтвердили неизменную актуальность договора в условиях растущих региональных и глобальных вызовов безопасности.
Они отметили прогресс в реализации Плана действий ЗСЯО на 2023-2027 годы и договорились об укреплении сотрудничества с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) для наращивания регионального потенциала в области ядерной безопасности, а также безопасного и устойчивого использования ядерной энергии.
Они поддержали усилия по повышению глобальной значимости Договора о ЗСЯО, включая представление проекта резолюции по этому договору на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН и активизацию консультаций с государствами, обладающими ядерным оружием, по вопросу подписания протокола о ЗСЯО.
Участники также приветствовали и обязались завершить необходимые процедуры для присоединения Тимора-Лешти к Договору о ЗСЯО на 47-м саммите АСЕАН в октябре 2025 года, подтвердив приверженность региона ядерному разоружению и нераспространению.
В своем выступлении на встрече заместитель премьер-министра Буй Тхань Шон подчеркнул, что спустя 30 лет после своего создания Договор о ЗСЯО остается важнейшим свидетельством общей приверженности АСЕАН идее создания Юго-Восточной Азии, свободной от ядерного оружия. В условиях растущих ядерных угроз договор продолжает служить краеугольным камнем региональной архитектуры безопасности и значительным вкладом АСЕАН в глобальные усилия по разоружению.
Он объявил, что Вьетнам активно завершает внутренние процедуры, чтобы поддержать присоединение Тимора-Лешти к договору, и призвал к постоянному диалогу АСЕАН с государствами, обладающими ядерным оружием, чтобы побудить их в конечном итоге подписать протокол ЗСЯО. Он также предложил усилить внутреннюю координацию внутри блока для выработки единой позиции по этому вопросу.
В связи с этим он сообщил, что Вьетнам будет председательствовать на 11-й Конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в 2026 году, выразив надежду на тесную координацию и сильную поддержку со стороны членов АСЕАН.
Официальное открытие AMM-58 состоится 9 июля в конференц-центре Куала-Лумпура. Сразу после этого заместитель премьер-министра Буй Тхань Шон и министры иностранных дел стран АСЕАН примут участие в пленарном заседании, выездной сессии и церемонии подписания новых партнеров, присоединившихся к Договору о дружбе и сотрудничестве в Юго-Восточной Азии.