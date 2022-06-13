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НОВОСТИ

Вьетнам провожает 156 саперов в миротворческую миссию ООН в Абьее

12 июня состоялась церемония прощания с оставшимися 156 военнослужащими вьетнамского инженерного подразделения ротации 1, которые отправились на службу по поддержанию мира во Временные силы безопасности ООН в Абьее (UNISFA).
  Иллюстративное фото. Источник: qdnd.vn  

12 июня состоялась церемония прощания с оставшимися 156 военнослужащими вьетнамского инженерного подразделения ротации 1, которые отправились на службу по поддержанию мира во Временные силы безопасности ООН в Абьее (UNISFA).

Группа должна была сначала переехать в Уганду, а затем в Абьей.

Это было второе развертывание подразделения: первые 28 человек покинули Вьетнам 3 мая и прибыли в Абьей 5 мая.

Созданное в 2014 году и дебютировавшее в ноябре 2021 года инженерное подразделение ротации 1, состоящее из 184 человек, на сегодняшний день является крупнейшим вьетнамским подразделением, присоединившимся к миротворческой миссии ООН.

С конца марта более 2000 тонн оборудования и грузов, обслуживающих подразделение, были доставлены морским путем в миссию в Абьее.


ВИА

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