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Вьетнам провёл семинар по цифровой инфраструктуре и зеленой энергетике в кулуарах ВЭФ
Участники рассмотрели инвестиционный потенциал Вьетнама в области цифровой инфраструктуры и зеленой энергетики, предложили сотрудничество по инвестированию в экологичный центр обработки данных и цифровую трансформацию, содействовали международному сотрудничеству в области возобновляемых источников энергии и представили рекомендации по превращению Вьетнама в региональный технологический и финансовый центр.
Выступая на семинаре, министр планирования и инвестиций Нгуен Чи Зунг, уполномоченный премьер-министром Фам Минь Тьинем, сказал, что Вьетнам хорошо осознает, что цифровая инфраструктура и «зеленая» энергетика являются не только целями развития, но и средствами реализации его стремления стать страной с высоким уровнем дохода к 2045 году.
Говоря о социально-экономическом положении страны после почти 40-летнего обновления, Чи Зунг отметил, что многие ведущие мировые группы планируют расширить свои инвестиции во Вьетнаме, что отражает новую волну инвестиций, особенно в высокие технологии, электронику, полупроводники, экологически чистую энергетику, транспорт и инфраструктуру.
Он подчеркнул, что цифровая инфраструктура является основополагающим элементом для Вьетнама в достижении его цели стать стабильной и процветающей цифровой страной, ведущей эксперименты с новыми технологиями и моделями. Это помогает фундаментально и всесторонне реформировать государственное управление и операции, деловую и производственную деятельность, а также образ жизни и работы людей, способствуя созданию безопасной, гуманной и широко распространенной цифровой среды. Благодаря этим усилиям Вьетнам стремится достичь двойной цели - развития цифрового правительства, цифровой экономики и цифрового общества, а также создания вьетнамских предприятий в области цифровых технологий, способных расширяться по всему миру.
Для развития цифровой инфраструктуры и удовлетворения растущего спроса на подключение и обработку данных, а также на функции сетевого мониторинга и кибербезопасности Вьетнам сосредоточит усилия на создании и расширении инфраструктуры высококачественной широкополосной связи по всей стране, развитии инфраструктуры мобильной сети 5G, расширении внутреннего, регионального и международного подключения к Интернету и и развитии инфраструктуры для сетевых подключений Интернета вещей (IoT), сказал он.
Примечательно, что Вьетнам продвигает создание основополагающих условий для развития высокотехнологичных отраслей промышленности, уделяя особое внимание высококвалифицированным человеческим ресурсам в качестве ключевого элемента. Чи Зунг подчеркнул, что к 2030 году Вьетнам планирует подготовить и повысить квалификацию сотен тысяч инженеров-технологов, в том числе 50 000 специалистов в области микросхем и полупроводников, для удовлетворения растущих потребностей в модернизации страны.
В то же время, для достижения перехода к «зеленой» энергетике страна неустанно работает над реализацией инициатив по переходу к энергетике, направленных на достижение целевых показателей по сокращению выбросов парниковых газов, что нашло отражение в разработке политических рамок, стратегий и генеральных планов, заявил министр.
Вьетнам стал одной из ведущих стран Юго-Восточной Азии в области развития возобновляемых источников энергии, в частности солнечной и ветровой, и стремится к достижению нулевого уровня выбросов к 2050 году. Это открывает перед международным бизнесом значительные возможности для инвестирования в переход страны к «зеленой» энергетике, отметил Чи Зунг.
По словам министра, страна приняла пересмотренный Закон об электроэнергетике 2024 года и утвердила Национальный план развития энергетики VIII, призванный стимулировать частный сектор, особенно иностранных инвесторов, к участию в энергетических проектах. Эти законодательные изменения закладывают прочную основу для будущего сотрудничества в области возобновляемых источников энергии.
По мере того как Вьетнам совершенствует свою инвестиционную политику и правовую базу, он становится все более привлекательным рынком для развития цифровой инфраструктуры и экологически чистой энергетики. Тем не менее, Чи Зунг подчеркнул, что для раскрытия всего потенциала сектора требуются постоянные инвестиции, инновации и более глубокие глобальные партнерства.
Вьетнам приглашает как отечественные, так и международные компании, научные организации и частных лиц присоединиться к развитию цифровой инфраструктуры и проектов в области зеленой энергетики. Правительство также поощряет использование передовых технологий для решения экологических и социальных проблем, а также участие в совместных инициативах, направленных на стимулирование цифровой трансформации и устойчивого развития.
В ближайшее время Вьетнам сосредоточится на развитии внутренних ресурсов и активной международной интеграции, уделяя особое внимание цифровым экономическим преобразованиям, цифровой инфраструктуре, экологичному росту, экологически чистой энергетике, научно-техническому развитию и инновациям. По словам Чи Зунга, для обеспечения глубокой интеграции и более эффективного участия в глобальной цепочке поставок Вьетнам будет поощрять инвестиции в развитие стратегической инфраструктуры, важные проекты и их быстрое внедрение в экономику для снижения издержек и повышения конкурентоспособности.
Чи Зунг сказал, что правительство Вьетнама привержено созданию всех благоприятных условий для развития цифровой инфраструктуры и зеленой энергетики. В частности, это будет способствовать проведению политики, направленной на стимулирование инвестиций, с созданием прозрачной и благоприятной среды для инвестирования предприятиями в цифровые технологии и возобновляемые источники энергии; активизации международного сотрудничества в целях изучения опыта, получения технологий и расширения сотрудничества с международными партнерами в этой области, а также сосредоточению на развитии человеческих ресурсов для подготовки высококвалифицированной рабочей силы, готовой удовлетворить потребности цифровой эпохи и энергетического перехода.
Он подчеркнул, что правительство Вьетнама всегда будет сопровождать, прислушиваться, поддерживать и создавать благоприятные условия для бизнес-сообщества в целом и иностранных инвесторов в частности для успешного, устойчивого и долгосрочного инвестирования во Вьетнаме.