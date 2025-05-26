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Вьетнам проактивно участвует в создании инклюзивного, устойчивого сообщества АСЕАН
Созданная 8 августа 1967 года Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) превратилась в ведущую модель регионального сотрудничества и интеграции, пользующуюся растущим влиянием и авторитетом на мировой арене.
Важной вехой на этом пути стало официальное создание Сообщества АСЕАН 31 декабря 2015 года, основанного на трех столпах: Сообщество политической безопасности АСЕАН, экономическое сообщество АСЕАН и социально-культурное сообщество АСЕАН. Это превратило АСЕАН в тесно связанное политическое и экономическое объединение, приверженное миру, стабильности, сотрудничеству и развитию в Юго-Восточной Азии и во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе.
В области политической безопасности достигнуты значительные успехи: на 99,6% завершена работа над проектом создания Сообщества политической безопасности АСЕАН до 2025 года. Углубилось сотрудничество по дипломатическим каналам, каналам национальной обороны, безопасности и судебной системы.
Что касается экономической составляющей, то в рамках программы создания экономического сообщества АСЕАН было достигнуто 93 % поставленных целей, что позволило блоку стать пятой по величине экономикой мира с совокупным ВВП около 3,3 триллиона долларов США и рынком с населением 680 миллионов человек. Согласно прогнозам, в 2025 году рост экономики составит 4,7 %, опережая среднемировые показатели, а к 2030 году АСЕАН станет четвертой по величине экономикой.
В социально-культурном направлении также наблюдается прогресс: на 99% выполнен план социально-культурного сообщества АСЕАН до 2025 года. Усилия были направлены на решение глобальных проблем и поддержку уязвимых групп населения.
С 2023 года АСЕАН разрабатывает свою концепцию на период после 2025 года, стремясь построить еще более сплоченное, самодостаточное и перспективное сообщество на ближайшие десятилетия.
Ответственное участие Вьетнама в создании самодостаточной и сплоченной АСЕАН
С момента вступления в группу 28 июля 1995 года Вьетнам стал стержнем в построении сильной, единой и проактивной АСЕАН с растущим глобальным и региональным авторитетом.
Вскоре после своего вступления Вьетнам выступил за расширение блока, способствуя принятию в него Лаоса и Мьянмы в 1997 году и Камбоджи в 1999 году. Это событие завершило формирование списка АСЕАН из 10 государств-членов, положив начало эре углубления региональной интеграции.
Лидерство Вьетнама стало определяющей чертой его пребывания в АСЕАН: страна председательствовала в блоке в 1998, 2010 и 2020 годах. В декабре 1998 года Вьетнам принимал 6-й саммит АСЕАН в Ханое, на котором лидеры приняли Ханойский план действий - знаковый документ, укрепивший региональную солидарность и наметивший путь АСЕАН к достижению цели «Видение 2020».
Председательство Вьетнама в АСЕАН в 2020 году, проходившее на фоне глобальных потрясений, вызванных пандемией COVID-19, продемонстрировало гибкость и решимость Вьетнама. Под его руководством АСЕАН сохраняла единство, развивала сотрудничество и уделяла приоритетное внимание стабилизации жизни людей и экономики. Вьетнам выступил инициатором инициатив по ускорению постпандемического восстановления, укрепив устойчивость блока перед лицом беспрецедентных вызовов.
Влияние Вьетнама распространяется не только на его председательство, но и на его ключевой вклад в основополагающие структуры АСЕАН. К ним относятся концепция АСЕАН-10, Ханойский план действий (1998), Видение АСЕАН на период до 2020 года (1997), Декларация согласия АСЕАН II (2003), Хартия АСЕАН (2007) и Видение сообщества АСЕАН на период до 2025 года. В настоящее время Вьетнам играет ключевую роль в формировании Концепции развития сообщества АСЕАН до 2045 года, которая является основой для будущего блока.
В качестве дальновидного шага Вьетнам предложил и провел у себя Форум будущего АСЕАН, призванный дополнить официальные механизмы АСЕАН и предоставить пространство для широкого диалога по новым идеям и региональному сотрудничеству.
Являясь координатором отношений АСЕАН с такими ключевыми партнерами, как Китай, Индия, Япония, Республика Корея, Великобритания и Новая Зеландия, Вьетнам заслужил репутацию искреннего и надежного партнера.
В 2025 году Вьетнам отмечает 30-летие членства в АСЕАН, и эта веха дает возможность задуматься о своих достижениях и наметить свой будущий вклад.
Вьетнам продолжает играть ответственную роль на 46-м саммите АСЕАН и связанных с ним встречах
Лидеры 10 стран-членов АСЕАН, а также представители Тимора-Лешти, Совета сотрудничества стран Персидского залива и Китая собираются на 46-й саммит АСЕАН и сопутствующие встречи в Куала-Лумпуре 26-27 мая. Под председательством Малайзии в 2025 году саммит проходит под девизом «Инклюзивность и устойчивость», а его повестка дня направлена на углубление регионального сотрудничества и противостояние актуальным глобальным и региональным проблемам.
В этом году саммит совпадает с 10-й годовщиной основания Сообщества АСЕАН, что дает возможность поразмышлять о пути, пройденном блоком, о его устойчивости и единстве, сказал заместитель министра иностранных дел Вьетнама До Хунг Вьет.
Центральным событием саммита станет ожидаемое принятие Концепции сообщества АСЕАН до 2045 года, основанной на принципах политической безопасности, экономики, социокультуры и взаимосвязи. Это видение призвано закрепить прошлые достижения и одновременно подготовить АСЕАН к адаптации к глобальным изменениям в течение следующих двух десятилетий.
Возглавляемая премьер-министром Фам Минь Тьинем, делегация Вьетнама намерена выступать за активное и ответственное взаимодействие. «Вьетнам готов сотрудничать с государствами-членами для выработки стратегических приоритетов и практических решений, которые укрепят единство АСЕАН и глобальное влияние», - сказал До Хунг Вьет.
Посол Малайзии во Вьетнаме Дато Тан Янг Тхай высоко оценил незаменимую роль Вьетнама в формировании концепции сообщества АСЕАН на период после 2025 года. Малайзия считает Вьетнам ключевым партнером не только в управлении будущим АСЕАН, но и в конструктивном взаимодействии с внешними партнерами, такими как Китай, США и Европейский союз, сказал он.