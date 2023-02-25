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Вьетнам проактивно и активно вносит свой вклад в глобальные усилия по содействию глобальному здравоохранению
Совещание высокого уровня по вопросам готовности к профилактике эпидемий и реагированию на них будет проведено с целью использования мирового опыта и уроков в области профилактики эпидемии COVID-19 и борьбы с ней, тем самым продвигая многосторонний подход для укрепления способности предотвращать будущие эпидемии и реагировать на них.
Тем временем совещание высокого уровня Генеральной Ассамблеи по профилактике туберкулеза и борьбе с ним направлен на мобилизацию политической воли и усиление мер по содействию научным исследованиям, финансированию и инновациям для скорейшего прекращения туберкулеза в мире путем обеспечения равного доступа к мерам по профилактике, тестированию, уходу и лечению.
В качестве страны, председательствующей в разработке резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о Международном дне профилактики эпидемий и борьбы с ними в 2020 г., и основной страны, предложившую резолюцию об организации совещания и высокого уровня Генеральной Ассамблеи о готовности к предотвращению эпидемий и реагированию на них в 2022 году, с начала года и по настоящее время Вьетнам активно координировал свои действия с другими ключевыми странами для проведения переговорного процесса, чтобы Генеральная Ассамблея согласилась принять две резолюции, упомянутые выше.
В этом переговорном процессе Вьетнам подчеркнул и успешно защитил важное содержания резолюций, например необходимость обеспечения согласованности и взаимности между основными процессами в области здравоохранения, обсуждаемыми на соответствующем многостороннем форуме; ликвидацию финансового разрыва; подчеркивая необходимость усиления профилактики возможных заболеваний в будущем путем обмена уроками и опытом борьбы с пандемией COVID-19...
В ближайшее время Вьетнам продолжит активно участвовать в переговорном процессе по поводу политических деклараций вышеупомянутых конференций, чтобы внести дальнейший вклад в совместные усилия международного сообщества по подготовке к предотвращению эпидемий и реагированию на них, а также скорейшего прекращения глобальной пандемии туберкулеза.