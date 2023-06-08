Вьетнам присоединяется к Asia Tech X Singapore 2023

Заместитель министра общественной безопасности Ле Ван Туен выступает на Asia Tech X Singapore 2023. Фото: ВИА

С 6 по 9 июня в Сингапуре прошел саммит, посвященный азиатским технологиям 2023 года «Asia Tech X Singapore», в котором принял участие замминистра общественной безопасности Ле Ван Туен во главе делегации Министерства общественной безопасности Вьетнама.