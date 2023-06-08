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Вьетнам присоединяется к Asia Tech X Singapore 2023
На министерском круглом столе по вопросам управления ИИ и интернет-мошенничества заминистра общественной безопасности Ле Ван Туен выступил с докладом на тему: «Международное сотрудничество для укрепления доверия в цифровую эпоху».
С 6 по 9 июня в Сингапуре прошел саммит, посвященный азиатским технологиям 2023 года «Asia Tech X Singapore», в котором принял участие замминистра общественной безопасности Ле Ван Туен во главе делегации Министерства общественной безопасности Вьетнама.
Он предложил меры, способствующие эффективной борьбе с киберпреступлениями, преступлениями в области высоких технологий, в целом, и интернет-мошенничества, в частности.
Вьетнаму и Сингапуру, а также странам региона и всего мира необходимо приложить усилия для содействия углублению совместной осведомленности и объединению действий, особенно в создании общих правовых рамок, продолжать поддерживать и расширять мероприятия по международному сотрудничеству в области кибербезопасности и предупреждения преступлений в сфере высоких технологий, укреплять государственно-частное сотрудничество в борьбе и предотвращении интернет-мошенничества, продвигать программы и мероприятия по сотрудничеству в подготовке кадров, предупреждать действия транснациональной организованной преступности и бороться с ней.
В кулуарах мероприятия вьетнамская делегация встретилась с постоянным секретарем Министерства связи и информации Сингапура Чонг Кай Фонгом, посетила посольство Вьетнама, провела рабочую встречу с представителями Совета по защите персональных данных IMDA (PDPC).
Также на выставке AsiaTech X Singapore 2023 делегация Министерства информации и коммуникаций и около 25 вьетнамских предприятий представили передовые технологические продукты примерно 800 международным партнерам.
Посол Вьетнама в Сингапуре Май Фыок Зунг посетил выставочную зону Вьетнама на мероприятии и помог продвинуть возможности сотрудничества в области развития по этому случаю.