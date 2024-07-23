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Вьетнам присоединяется к усилиям по содействию сохранению ценностей мирового наследия
Выступая на открытии сессии, председатель Национального комитета Вьетнама по делам ЮНЕСКО Ха Ким Нгок подчеркнул, что Вьетнам всегда уделяет особое внимание эффективной реализации Конвенции об охране всемирного наследия, содействию сохранению и развитию ценностей 8 объектов всемирного наследия во Вьетнаме, эффективно сотрудничает с Центром всемирного наследия, вносит содержание Конвенции в правовую и политическую систему Вьетнама в увязке с устойчивым социально-экономическим развитием.
Замминистра предложил, чтобы ЮНЕСКО и страны-члены продолжали укреплять международное сотрудничество, эффективно осуществлять Конвенцию, уделять приоритетное внимание обмену опытом, повышению потенциала развивающихся стран, африканских стран, малых островных развивающихся государств, продвижению участия и вклада сообществ, женщин и молодых людей. Вьетнам обязуется вносить свой вклад в Фонд всемирного наследия, сопровождать его членов в продвижении ценностей объектов наследия, которые являются движущей силой для обеспечения мира и устойчивого развития.
От имени более чем 2000 делегатов из более чем 150 стран председатель Комитета Всемирного наследия Вишал В. Шарма высоко оценил послание вьетнамского чиновника, выразив свои глубочайшие соболезнования лидерам и народу Вьетнама, а также семье покойного Генерального секретаря ЦК КПВ Нгуен Фу Чонга в связи с их тяжелой утратой.
Ранее, утром 21 июля, вьетнамский чиновник встретился с Лазарем Элунду Ассомо, директором Центра всемирного наследия ЮНЕСКО, в ходе которой Ха Ким Нгок поблагодарил центр и лично его директора за позитивную и эффективную поддержку Вьетнама.
Он подчеркнул, что объекты всемирного наследия во Вьетнаме вносят позитивный вклад в улучшение жизни принимающих их общин, а также в устойчивое социально-экономическое развитие страны в целом.
В свою очередь, Ассомо поблагодарил Вьетнам за его вклад, подчеркнув, что эта страна является образцом сохранения и продвижения наследия. Он выразил надежду, что Вьетнам поделится своим опытом с другими странами-членами ЮНЕСКО.
Центр всемирного наследия всегда сопровождает и полностью поддерживает Вьетнам в сохранении и продвижении его объектов всемирного наследия, а также обязуется рассматривать и поддерживать будущие досье Вьетнама по номинации объектов всемирного наследия в рамках своих функций, подтвердил он.
Комитет - один из важнейших исполнительных органов ЮНЕСКО, состоящий из 21 члена и уполномоченный принимать ключевые решения о признании объектов всемирного культурного и природного наследия; проводить обзор и оценку состояния сохранности объектов всемирного наследия во всем мире; определять политику, бюджеты и направления развития Конвенции о всемирном наследии.
В ходе 11-дневной сессии делегаты рассмотрят 27 новых досье по номинации наследия и 124 досье по сохранению и прожвижению ценностей наследия.