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Вьетнам присоединяется к выставке по обороне и безопасности 2023 в Таиланде

Вьетнамская делегация во главе с заместителем начальника Генерального штаба Вьетнамской Народной Армии генерал-полковник Фунг Ши Тан принял участие в выставке по обороне и безопасности 2023, открывшейся в Таиланде 6 ноября. Вьетнамская делегация во главе с заместителем начальника Генерального штаба Вьетнамской Народной Армии генерал-полковник Фунг Ши Тан принял участие в выставке по обороне и безопасности 2023, открывшейся в Таиланде 6 ноября, в которой приняли участие более 500 ведущих производителей оборонной продукции из 45 стран мира.

Вьетнамский стенд, которым управляет военный поставщик телекоммуникационных услуг Viettel, занимает площадь почти 100 кв. м и демонстрирует 60 категорий продукции в виде моделей и видеороликов, включая средства связи, радиоэлектронную борьбу, имитационные модели, оптоэлектронику, радары, системы управления и контроля, беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и сеть 5G частную.

В первый день мероприятия он встретил более 50 иностранных делегаций, в том числе представителей министерства обороны Филиппин, Малайзии, Лаоса, Камбоджи, Индии и других.

Выступая во время посещения стенда во Вьетнаме, Фунг Ши Тан подчеркнул, что Viettel, представляющая вьетнамскую армию, участвующая в выставке, показывает, что Вьетнам реализует политику международной интеграции, оборонной дипломатии в позитивном, расширенном и углубленном духе, подружившись с другими странами ради мира.

Фунг Ши Тан подтвердил, оборонная мощь Вьетнама направлена на защиту Отечества в мирных целях, что и отражается в теме этой выставки «Сила партнерства», то есть сила партнерских связей.

Мероприятие, посвященное теме «Сила партнерства», входит в число 15 лучших военных выставок мира и является крупнейшей в Юго-Восточной Азии. Под эгидой Министерства обороны Таиланда выставка проводится раз в два года на протяжении последних двух десятилетий и является главным региональным мероприятием по безопасности и обороне в Юго-Восточной Азии.

На выставке, которая пройдет с 6 по 9 ноября, будет представлен широкий ассортимент военной продукции, предназначенной для боевых решений на суше, на море и в авиации.

На выставке представлены оборудование обороны и безопасности: системы вооружения, пушки, ракеты, танки, БПЛА, транспортные и морские транспортные средства, спутниковые и коммуникационные технологии, технологии электронной защиты, системы управления артиллерией, пусковые установки и другие важные военные системы, включая аппаратное и программное обеспечение. Здесь также демонстрируются продукты и услуги в области кибербезопасности, оказания помощи при стихийных бедствиях и их предотвращения.

ИЖВ/ВИА

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