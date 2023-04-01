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НОВОСТИ

Вьетнам присоединяется к встрече представителей центральных банков АСЕАН в Индонезии

Делегация Госбанка Вьетнама (SBV) во главе с его заместителем управляющего Фам Тиен Зунгом приняла участие в совещании управляющих центральных банков АСЕАН, совещании министров финансов и управляющих центральных банков АСЕАН и связанных с ними мероприятиях на Бали, Индонезия, с 28 по 31 марта. Это были самые важные мероприятия под председательством Банка Индонезии (BI) и Министерства финансов Индонезии в рамках финансового и валютного сотрудничества АСЕАН в 2023 году, когда страна председательствует в АСЕАН.

В рамках темы «АСЕАН имеет значение: эпицентр роста» для Года АСЕАН 2023, BI и Министерство финансов Индонезии проинформировали о некоторых направлениях регионального финансового и банковского сотрудничества, а именно о восстановлении, цифровой экономике и устойчивом развитии.

От имени SBV Зунг высоко оценил предложения BI и Министерства финансов Индонезии по решению насущных проблем, стоящих перед странами, и разработке долгосрочных направлений устойчивого роста в регионе.

Оценивая результаты банковской интеграции АСЕАН, представители центрального банка и финансовых органов признали усилия Комитета высшего уровня АСЕАН (SLC) по банковской интеграции и рабочих комитетов по активной координации и эффективной реализации инициатив сотрудничества. Они также дали указания ускорить шаги по достижению целей Экономического сообщества АСЕАН до 2025 года.

Вьетнамский представитель приветствовал результаты рабочих комитетов, попросив их рассмотреть планы пересмотра установленных целей на 2025 год и подготовиться к составлению планов на период 2025-2035 годов.

Он призвал Рабочий комитет по либерализации счета операций с капиталом (WC-CAL) активизировать обсуждения и дополнительно обмениваться информацией о ситуации с потоками капитала и применении макропруденциальной политики в странах-членах, что является очень важным вопросом на фоне многих рисков и неопределенности, с которыми сталкиваются глобальные финансовые условия. Между тем, Рабочий комитет по структуре банковской интеграции АСЕАН (WC-ABIF) должен изучить уроки проверки рисков, надзора и управления в региональной банковской системе после недавних банкротств банков в США и Швейцарии.

Заместитель губернатора приветствует деятельность и инициативы Рабочего комитета по платежным и расчетным системам (WC-PSS) по созданию трансграничной платежной сети и рассмотрению возможности создания многостороннего платежного механизма в АСЕАН.

В рамках встреч управляющие центральными банками и министры финансов АСЕАН, представители Делового консультативного совета АСЕАН (ДКС АСЕАН), Делового консультативного совета США – АСЕАН (ДКС США – АСЕАН) и Делового консультативного совета ЕС – АСЕАН (ДКС EС-AСЕАН) с управляющими директорами крупных финансовых компаний в регионе обсудили проблемы, связанные с цифровой экономикой, цепочками поставок, изменением климата, инфляцией и институтами.

ИЖВ/ВИА

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