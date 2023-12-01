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Вьетнам присоединится к важным инициативам на COP28
Премьер-министр Фам Минь Тьинь возглавит вьетнамскую делегацию на COP28.
В рамках конференции 1 - 2 декабря пройдет Всемирный саммит действий по климату, который станет форумом для стран, где они смогут взять на себя новые и более твердые обязательства и действия по финансовому и технологическому вкладу и сокращению выбросов парниковых газов (ПГ) для достижения целей, установленных в Парижском соглашении по изменению климата, отметил он.
По словам Ле Конг Тханя, Вьетнам оценивается как крайне уязвимая к изменению климата страна и занимает 21-е место в мире и второе место в Юго-Восточной Азии по объему выбросов парниковых газов. Тем не менее, он предпринял множество практических действий по сокращению выбросов ПГ и осуществлению справедливого энергетического перехода.
Опыт страны в адаптации к изменению климата будет полезен для других, продолжил Ле Конг Тхань, добавив, что ее усилия по сокращению выбросов ПГ также внесут существенный вклад в глобальные усилия в этом направлении. Активное участие и действия Вьетнама значительно помогут успеху конференции и глобальным усилиям по борьбе с изменением климата.
До начала COP28 многие страны выразили надежду, что Вьетнам присоединится к инициативам на мероприятии и примет участие в таких важных инициативах, как Обязательство по глобальному охлаждению и инициатива по реализации Статьи 6 Парижского соглашения.
По словам заместителя министра, он также рассмотрит возможность присоединения к некоторым другим инициативам, таким как инициатива по глобальной энергоэффективности и возобновляемым источникам энергии; декларация COP28 о климате и здоровье; группа стран, поддерживающих культурные действия в отношении климата в РКИК ООН; декларация по устойчивому сельскому хозяйству, устойчивым продовольственным системам и действиям в отношении климата; и партнерство по справедливому переходу и действиям в отношении климата с учетом гендерных аспектов.
По его словам, точка зрения Вьетнама на конференции заключается в том, что меры реагирования на изменение климата должны осуществляться на основе принципа равенства и справедливости, глобального и основанного на интересах всех людей подхода, всеобъемлющих институтов, эффективной и действенной политики и законов, науки, технологий, инноваций, максимального использования внутренних сил и развития международного сотрудничества. Внимание к деятельности по реагированию на изменение климата должно быть таким же высоким, как и к сокращению выбросов ПГ, продолжил заместитель министра.
COP28 пройдет в ОАЭ с 30 ноября по 12 декабря.
На COP28 Вьетнам не будет принимать новых обязательств, но подчеркнет необходимость укрепления глобальной солидарности, достижения консенсуса по новому видению и новому мышлению для создания прорывов в реализации, а также новой решимости предпринять радикальные и эффективные действия и принять комплексные, инновационные и творческие глобальные решения, ориентируясь при этом на людей и не оставляя без внимания ни одну страну, сообщество или человека.
Она также призовет другие страны, организации и бизнес серьезно отнестись к выполнению своих обязательств путем конкретных и практических действий. Развитые страны должны взять на себя ведущую роль и увеличить помощь развивающимся странам в осуществлении справедливого энергетического перехода путем предоставления финансирования, особенно безвозвратной помощи, передачи технологий и наращивания потенциала.
Кроме того, необходимо обеспечить климатическое равенство и справедливость, что означает обеспечение национальной энергетической самодостаточности и безопасности, содействие доступу к чистой энергии по разумным ценам для всех предприятий и людей и рабочим местам для трудящихся, увеличение финансирования адаптации, а также скорейшее введение в действие Фонда потерь и ущерба для усиления поддержки развивающихся стран в борьбе с изменением климата, сказал он.
На COP28 Вьетнам представит свои усилия по реагированию на изменение климата. Он также запустит план мобилизации ресурсов для реализации Политической декларации о создании Партнерства справедливого энергетического перехода (JETP), призвав международных партнеров сотрудничать и помогать стране в реализации обязательств по реагированию на изменение климата и инвестировать в проекты энергетического перехода для обеспечения зеленого перехода и циркулярной и низкоуглеродной экономики, отметил Ле Конг Тхань.
Он надеется, что на COP28 будут достигнуты существенные успехи во многих областях реагирования на изменение климата, включая принятие руководства по реализации статьи 6 Парижского соглашения, которое станет основой для реализации странами механизма обмена углеродными кредитами и национально определяемых вкладов.
Он также надеется, что принятые обязательства будут реализованы в рамках политики развития каждой страны и организации, будут регулярно контролироваться и оцениваться, атакже будут серьезно выполняться, чтобы помочь в реагировании на изменение климата во всем мире и укрепить доверие между странами, отметил заместитель министра.