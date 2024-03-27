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Вьетнам присоединился к рассмотрению заключения Международного суда по изменению климата
Вьетнам подтвердил, что страны обязаны предотвращать ущерб, наносимый глобальной климатической системе, и сотрудничать по доброй воле в борьбе с изменением климата. Поэтому несоблюдение многими развитыми странами этого обязательства приведет к правовым последствиям в соответствии с международным правом. Исходя из этого, Вьетнам также подтвердил, что существующая международно-правовая база по изменению климата уже содержит механизмы компенсации развивающимся странам потерь и ущерба, вызванных изменением климата.
Эта компенсация, по утверждению Вьетнама, должна осуществляться в соответствии с принципом CBDR, возлагающим на развитые страны большую ответственность за принятие мер реагирования на негативные последствия изменения климата, вызванные их выбросами.
По данным секретариата Международного суда ООН, более 80 стран подали заявки на присоединение к разбирательству консультативного заключения Международного суда по изменению климата.
29 марта 2023 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию 77/276, в которой просила Международный Суд ООН вынести консультативное заключение по обязательствам государств в связи с изменением климата.
Вьетнам и Вануату были в числе 18 государств основной группы, продвигавшей эту резолюцию.
Вьетнам уже в третий раз пытается присоединиться к разбирательству по консультативному заключению Международного Суда.